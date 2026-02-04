Артефакт в артефакте: в Британии нашли средневековый кулон с римской тайной

Средневековый кулон. Фото: Colchester and Ipswich Museum Service

Реклама

На ферме в графстве Эссекс, примерно в 70 километрах от Лондона, металлоискатель случайно наткнулся на необычную находку — средневековый серебряный кулон. Артефакт обнаружили в сентябре 2024 года, и, по оценкам специалистов, он датируется периодом между 1200 и 1400 годами нашей эры.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Украшение длиной около одного дюйма содержало гравированную рамку с зеркальным латинским текстом — своеобразную матрицу для изготовления восковых отпечатков. После нажатия на воск рядом с типичным для средневековой христианской иконографии символом крестика появлялась надпись SECRETVM.RICARDI — «тайна Ричарда» или «тайная печать Ричарда».

Реклама

По оценкам специалистов, кулон изготовили между 1200 и 1400 годами. Однако его центральная вставка — красный драгоценный камень, украшенный гравировкой с изображением гоночной колесницы — была уже древним артефактом на момент создания украшения. Археологи отмечают, что камень происходит из эпохи императора Августа и был изготовлен в конце I века до нашей эры.

В официальной записи в базе данных древностей Великобритании объясняется, что инкрустированные камнями матрицы печатей использовали как представители знати, так и состоятельные граждане, демонстрируя свой статус. В то время как аристократия XI-XIII веков импортировала более качественные изделия, простые жители часто повторно использовали более древние украшения, находя их во время обработки земли.

Предметы, объединяющие элементы разных исторических эпох, встречаются редко. В данном случае артефакт наглядно демонстрирует длительное культурное влияние Римской империи на британские земли, где римские войска закрепились в І веке до н.э. и оставались до начала V века.

Из-за исключительной ценности находку признали «сокровищем», поэтому она, вероятно, не останется в собственности того, кто ее нашел. Музей Брейнтри, расположенный недалеко от места открытия, уже ведет переговоры о приобретении кулона и планирует представить его на постоянной выставке.

Реклама

Напомним, в Новой Зеландии палеонтологи обнаружили в древней пещере уникальную коллекцию окаменелостей, которая помогает восстановить целый «потерянный том» природной истории страны.