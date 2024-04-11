Артефакт возрастом 1800 лет был найден на раскопках древнегреческого города

Предположительно, античная статуя была переделана в эпоху средневековья и служила украшением фонтана на городской площади древнегреческого города Филиппы.

Археологи из Университета Аристотеля в Салониках недавно обнаружили удивительно хорошо сохранившуюся мраморную голову греческого бога Аполлона в древнем городе Филиппы на северо-западе Греции.

Об этом пишет Euronews Culture.

Голова, относящаяся ко 2-му или 3-му веку нашей эры, представляет собой юношеское изображение Аполлона, греческого бога музыки и стрельбы из лука, с вьющимися волосами и его знаменитім лавровым венком.

Обнаруженная в конце 2023 года группой из 15 студентов под руководством профессора Натальи Пулос голова была найдена во время продолжающихся раскопок в Филиппах — проекта, инициированного университетом в 1960-х годах.

Первоначально статуя Аполлона создавалась для религиозных целей, но, похоже, в средние века она была переделана и, возможно, служила частью украшения фонтана на городской площади.

В отличие от других греческих богов, Аполлон не имел длительного символического значения в христианских Филиппах. Однако статуи классической и римской эпохи долго использовались для украшения общественных мест. Это свидетельствует о том, что в городе ценилось изобразительное искусство и культурная преемственность.

Голова была найдена на раскопках центральной площади города, окруженной искусно украшенными зданиями.

Примечательно, что незадолго до этого неподалеку обнаружили статую Геракла, которая, вероятно, являлась частью того же ансамбля фонтанов. Эта статуя изображала первый подвиг античного героя – победу над немейским львом.

Напомним, на Сицилии установили 2500-летнюю статую, которая пережила войну с Карфагеном и землетрясения.

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