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- Наука и IT
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ASI Games запускает онлайн-паблишинг для украинских разработчиков на консолях в партнерстве с Sony Новости компаний
ASI Games является официальным лицензионным партнером Sony и Nintendo.
Компания ASI Games, являющаяся частью холдинга ASI GAMES TECHNOLOGIES, запустила новую онлайн-платформу для украинских разработчиков видеоигр.
С помощью этой платформы разработчики могут самостоятельно публиковать свои игры на консолях PlayStation и Nintendo Switch, а также получать доступ к панели управления, где доступна статистика, аналитика продаж и инструменты управления проектами.
ASI Games является официальным лицензионным партнером Sony и Nintendo, позволяющим компании предоставлять сервис публикации напрямую на этих платформах.
Платформа уже работает и доступна для украинских студий, заинтересованных в выходе на рынок консолей.