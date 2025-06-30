ASI Games запускает онлайн-паблишинг для украинских разработчиков на консолях в партнерстве с Sony

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Компания ASI Games , являющаяся частью холдинга ASI GAMES TECHNOLOGIES, запустила новую онлайн-платформу для украинских разработчиков видеоигр.

С помощью этой платформы разработчики могут самостоятельно публиковать свои игры на консолях PlayStation и Nintendo Switch, а также получать доступ к панели управления, где доступна статистика, аналитика продаж и инструменты управления проектами.

ASI Games является официальным лицензионным партнером Sony и Nintendo, позволяющим компании предоставлять сервис публикации напрямую на этих платформах.

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Платформа уже работает и доступна для украинских студий, заинтересованных в выходе на рынок консолей.