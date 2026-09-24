Астероид Бенну направляется к Земле: мощность удара сравнима с 22 атомными бомбами

Астероид / © Associated Press

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Астероид Бенну, известный как «астероид апокалипсиса», может столкнуться с Землей, предупреждают эксперты NASA.

Об этом пишет издание Stars Insider.

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Астероид Бенну вызывает огромный интерес у научного сообщества из-за потенциальной угрозы столкновения с Землей. По данным экспертов, существует вероятность удара 24 сентября 2182 года, уже привлекшая внимание NASA, которая делает активные шаги по мониторингу и предотвращению катастрофы.

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Вычисленный риск

Бенну приближается к Земле каждые шесть лет, что дает ученым возможность его изучения. В рамках этой работы NASA отправило миссию OSIRIS-REx, которая собрала образцы астероида для детального анализа. Эти данные играют ключевую роль в разработке стратегий изменения траектории Бенну или минимизации его влияния, если столкновение станет неизбежным.

Разрушительный потенциал астероида

Если Бенну столкнется с Землей, высвободившаяся энергия будет эквивалентна 22 атомным бомбам, что приведет к катастрофическим последствиям. Такой удар может разрушить огромные территории, поэтому усилия по предотвращению подобных событий крайне важны.

Несмотря на то, что возможное столкновение произойдет нескоро, игнорирование этой угрозы может привести к необратимым последствиям человечества.

Что известно об астероиде

Бенну — околоземный астероид радиусом около 262 м, входящий в группу Аполлона.

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Астероид 101 955 Бенну был открыт 11 сентября 1999 года в рамках проекта по поиску астероидов LINEAR в обсерватории Сокорро. Он имеет сфероидную форму, напоминающую волчок. Ось его вращения наклонена на 178° относительно орбиты астероида, а само вращение является ретроградным, то есть направление его вращения противоположно направлению вращения его орбиты вокруг Солнца.

Напомним, исследователи обнаружили реальный метод применения ядерного оружия для борьбы с астероидом, способным уничтожить города. Моделирование 160-метрового космического объекта продемонстрировало сценарий, опровергающий традиционные представления об Армагеддоне.

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