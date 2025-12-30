Астероид летит прямо в Луну: ученые назвали дату предполагаемого столкновения и риски для Земли

Астероид может врезаться в Луну уже через несколько лет / © pixabay.com

Тысячелетиями Луна работала щитом для нашей планеты и принимала на себя удары из космоса. В 2032 году он может снова оказаться под ударом, но в этот раз последствия ощутит и человечество.

Об этом идет речь в материале Nauka.ua.

Изменение траектории: от Земли к Луне

Астероид 2024 года YR4 открыли в конце прошлого года. Сначала его рассматривали как угрозу Земле с вероятностью столкновения около 3%. Однако уточненные данные, полученные телескопом Джеймс Уэбб, показали, что нашей планете он не угрожает.

В свою очередь у астероида появилась новая цель.

«В 2025 году выяснилось, что астероид грозит Луне: вероятность столкновения 2024 года YR4 со спутником Земли оценивают более чем в четыре процента, а время потенциального удара прогнозируют на декабрь 2032 года», — говорится в публикации.

Чем это опасно для нас

Хотя расстояние до Луны составляет 384 тысячи километров, удар астероида создаст огромное поле космического мусора.

По расчетам исследователей, поток микрометеоритов в околоземном пространстве может вырасти в тысячу раз.

Основные угрозы:

Уничтожение техники Обломки могут повредить или уничтожить спутники на орбите и оптику космических аппаратов.

Угроза людям: Повышенная плотность мусора создает смертельную опасность для астронавтов на МКС и будущих месячных миссий.

План спасения: толкнуть или взорвать

Чтобы предотвратить катастрофу, ученые из NASA и других институтов рассматривают два варианта действий, которые нужно реализовать между 2030 и 2032 годами:

Смена курса (кинетический удар). Это метод, проверенный миссией DART в 2022 году. Специальный аппарат врезается в астероид, чтобы изменить его траекторию так, чтобы он миновал Луну. Также рассматривают варианты «гравитационного тягача» или ионного пучка. Уничтожение. Если времени будет мало, астероиды могут попытаться разрушить ядерным взрывом или мощным тараном. Однако этот метод рискован: обломки все равно могут улететь в сторону Земли или Луны.

