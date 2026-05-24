Астероид мог не уничтожать, а создавать жизнь: новое открытие ученых

Астероиды могли создать жизнь на Земле / © Unsplash

Реклама

Под кратером астероида нашли доказательства древней жизни. Одна из теорий появления жизни на Земле предполагает, что жизнь зародилась после интенсивной бомбардировки планеты астероидами. Это произошло около 4 миллиардов лет назад.

Ученые из Южной Кореи совершили новое открытие, согласно которому эффект астероида мог быть еще сложнее, чем предполагали раньше. Об этом сообщает Science Alert.

Под кратером астероида нашли древние доказательства жизни

Под кратером, который образовался в результате мощного удара около 42 тысяч лет назад, группа геологов под руководством Джесса Лима из Корейского института геологических наук и минеральных ресурсов (KIGAM) обнаружила несколько строматолитов.

Реклама

Это такие слоистые структуры, построенные микробными матами. Именно они похожи на некоторые из самых древних известных свидетельств жизни на Земле.

Это открытие предполагает, что тепло, выделяемое при ударе, могло создать долговременную гидротермальную среду, подобную горячим источникам. В такой среде могли развиваться микробные сообщества.

Вполне возможно, что в эпоху интенсивной бомбардировки астероидами миллиарды лет назад ударные кратеры могли создать несметное количество временных приютов для ранних форм жизни на Земле.

История происхождения жизни туманна и до сих пор неизвестна. Однако одна важная подсказка может быть найдена в строматолитах, обнаруженных в нескольких местах по всему миру.

Реклама

Пока неизвестно, как строматолиты возникли и распространились. Бассейн Чокджун-Чоге в Хапчхоне, возможно, добавил еще несколько деталей. Хотя бассейн является хорошо известной чашеобразной структурой в ландшафте Корейского полуострова, его принадлежность к ударной структуре стала известна сравнительно недавно.

Последующие анализы показали наличие минеральных признаков метеоритного материала, сливающегося с земным материалом в бассейне. Это позволило понять, как произошел удар. Ученые установили, что когда-то на этом месте был большой водоем.

Теперь, раскопав северо-западную часть кратера, ученые обнаружили множество строматолитов диаметром от 10 до 20 сантиметров. Уже известно, что ударный кратер может разрушить и нагреть земную кору в месте падения. Вероятно, эти строматолиты образовались в гидротермальном озере, которое возникло вследствие ударов астероидов.

Команда проанализировала минеральный состав образцов и обнаружила следы элемента европия, который становится более растворимым в горячих гидротермальных флюидах. Европий обычно интерпретируют как признак прошлой гидротермальной активности.

Реклама

Подтверждают эту теорию высокий уровень кальция, кальцита и серы, связанных с микробами, которые адаптируются к горячим средам. Именно их обнаружили в осадочных породах.

Радиоуглеродная датировка одного из образцов показала, что строматолиты образовались примерно от 23 400 до 14 600 лет назад. Это свидетельствует о том, что гидротермальное озеро существовало в течение нескольких десятков тысячелетий. Эта информация позволяет осознать, насколько давно Земля была пригодна для жизни.

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют, что столкновение с астероидом может случайно создать идеальные условия жизни микробов.

Теперь ученые собираются исследовать другие ударные кратеры, в частности, на Марсе, чтобы узнать, могла ли жизнь на Земле возникнуть из-за сочетания редких неисследованных компонентов.

Реклама

Последние открытия в исследовании происхождения жизни

Напомним, мультидисциплинарная команда ученых под руководством Института науки Карнеги разработала новую методику, объединяющую химический анализ и машинное обучение для поиска давней жизни. Модель искусственного интеллекта научили распознавать уникальные химические паттерны, сохраняющиеся даже после миллиардов лет геологических изменений.

Благодаря этой технологии, ИИ обнаружил химические следы биологического происхождения в породах кремнистого сланца из Южной Африки, возраст которых превышает 3,3 миллиарда лет. Это открытие почти в два раза превышает возраст ранее найденных надежных молекулярных следов.

Модель искусственного интеллекта тренировали более чем на 400 образцах современных растений, животных, окаменелостей и метеоритов, что позволило достичь точности в 98% при различении материалов биологического и абиотического происхождения.

Работа основана на законе природы, предложенном авторами в 2023 году, согласно которому молекулы жизни избираются в соответствии с их функциями и сохраняют уникальное распределение даже после распада на фрагменты.

Реклама

Кроме этого, исследование предоставило молекулярные доказательства существования кислородного фотосинтеза не менее 2,52 миллиарда лет назад, что продлевает его химическую запись более чем на 800 миллионов лет.

Новости партнеров