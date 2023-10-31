Астероид не виноват: ученые выдвинули новую теорию исчезновения динозавров

Ученые приблизились к разгадке возможной причины вымирания динозавров около 66 миллионов лет назад.

В новом исследовании ученые утверждают, что динозавры погибли не от удара астероида.

Об этом пишет издание Metro.

По словам команды из Королевской обсерватории Бельгии, основной причиной массовой гибели жизни на Земле стала пыль из измельченной породы, выброшенная в атмосферу планеты. Предполагается, что она заблокировала солнце и препятствовала фотосинтезу растений.

Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что количество пыли составило примерно 2000 гигатонн. Для сравнения, это в 11 раз больше веса Эвереста. Ученые также обнаружили, что эта пыль задержалась в атмосфере до 15 лет, фактически повлекши мировую ядерную зиму.

В результате ядерной зимы на Земле растительность погибла, что привело к голоданию многих травоядных видов, в том числе и динозавров. Кроме того, этот климатический коллапс стал началом катастрофического массового вымирания, в результате которого Земля потеряла около 75% всех живых существ.

Считается, что динозавры были уничтожены 66 миллионов лет назад огромным астероидом, врезавшимся в полуостров Юкатан, где оставил кратер Чиксулуб.

Ранее стало известно, что исследователи обнаружили под Атлантическим океаном у побережья Западной Африки новый ударный кратер. Он образовался, скорее всего, также 66 млн лет назад, как и знаменитый кратер Чикшулуб в Мексике после падения большого астероида, который, как считается, уничтожил почти всех динозавров. Новое исследование может изменить наши знания о том, как вымерли динозавры, ведь их могли уничтожить два или более астероидов.

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