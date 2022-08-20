Астероид размером больше пирамиды впервые за 100 лет приблизится к Земле

Астероид, который больше египетских пирамид в Гизе впервые за более чем 100 лет пролетит рядом с Землей.

Состоится это событие сегодня, 20 августа.

Об этом сообщает Newsweek.

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По данным Spaceweather, длина астероида под названием 2019 AV13 составляет от 100 до 230 метров, то есть его размеры примерно сопоставимы со 140-метровой пирамидой.

По прогнозам исследователей, космический объект будет приближаться к поверхности планеты на скорости около 32 тысяч км и преодолеет на своем пути 13,8 лунных расстояний (расстояние от Земли до Луны).

В последний раз астероид подходил столь близко к нашей планете в 1914 году, а в следующий раз приблизится в 2113 году.

Большинство астероидов находится в Поясе астероидов – область Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера. Эти астероиды очень отличаются по размеру: от нескольких метров до гигантской Цереры (946 км в диаметре).

Некоторые другие астероиды часто пролетают еще на близком расстоянии с Землей, чем AW13. Но мало какие из них столь же велики. В силу своих размеров этот астероид относят к категории потенциально опасных.

Ранее стало известно, что 6 июня 2022 года к нашей планете приблизился астероид, принадлежащий к группе Атона. Потенциально опасный астероид в четыре раза превышал размер синего кита.

Опасный астероид приближается к Земле | Новости мира

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