Астероид размером больше пирамиды впервые за 100 лет приблизится к Земле

Астероид, который больше египетских пирамид в Гизе впервые за более чем 100 лет пролетит рядом с Землей.
Состоится это событие сегодня, 20 августа.
Об этом сообщает Newsweek.
По данным Spaceweather, длина астероида под названием 2019 AV13 составляет от 100 до 230 метров, то есть его размеры примерно сопоставимы со 140-метровой пирамидой.
По прогнозам исследователей, космический объект будет приближаться к поверхности планеты на скорости около 32 тысяч км и преодолеет на своем пути 13,8 лунных расстояний (расстояние от Земли до Луны).
В последний раз астероид подходил столь близко к нашей планете в 1914 году, а в следующий раз приблизится в 2113 году.
Большинство астероидов находится в Поясе астероидов – область Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера. Эти астероиды очень отличаются по размеру: от нескольких метров до гигантской Цереры (946 км в диаметре).
Некоторые другие астероиды часто пролетают еще на близком расстоянии с Землей, чем AW13. Но мало какие из них столь же велики. В силу своих размеров этот астероид относят к категории потенциально опасных.
Ранее стало известно, что 6 июня 2022 года к нашей планете приблизился астероид, принадлежащий к группе Атона. Потенциально опасный астероид в четыре раза превышал размер синего кита.
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