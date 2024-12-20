Астероид размером с 10-этажный дом пролетит мимо Земли в предрождественскую ночь

У этого астероида нет шансов на столкновение с Землей

В канун Рождества 24 декабря над Землей пролетит астероид 2024 XN1, размером с 10-этажный дом.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Астероид пролетит в 7,2 миллиона километров от нашей планеты. Он будет двигаться со скоростью 23 726 километров в час, но, по словам астрономов. Это близко в астрономических масштабах, но эксперты уверяют, что столкновение невозможно.

"Астероид в канун Рождества был замечен только 12 декабря, когда NASA и системы планетарной защиты Европейского космического агентства (ESA) заметили его приближение", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что астероид приблизится к Земле в пределах 18 раз расстояния к Луне, это совершенно безопасный проход. Оценочный диаметр космического камня от 29 до 70 метров не создает никакой угрозы планете. По расчетам ESA и NASA, у этого астероида нет шансов на столкновение с Землей и даже не попадает в список опасных объектов. Астероид не будет виден для астрономов-любителей.

Астероид снова приблизится к Земле в январе 2032 года, но его ближайший пролет состоится только в 2106 году, когда он приблизится к планете на расстояние 33,9 миллиона миль.

23 декабря 2024 года маленький космический камень 2013 года YB имеет очень низкие шансы врезаться в Землю. Имея диаметр менее 3 метров, этот объект, скорее всего, сгорит в атмосфере, оставив после себя только яркий огненный шар. Вероятность столкновения оценивается как один шанс из 52 356.

В тот же день, но с другой стороны, астероид 2021 года BA2, диаметром до 70 метров, пролетит над Землей на расстоянии 2,75 миллиона километров. Несмотря на близость, его пролет не представляет опасности для планеты.

Настоящий гигант — астероид размером с Эйфелеву башню — пролетит мимо Земли 5 января 2025 года на расстоянии более 3 миллионов км. Однако как и предыдущие космические объекты, его траектория не представляет угрозы.

Напомним, в Солнечной системе обнаружили загадочный космический тоннель.

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