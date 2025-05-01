Астероид размером с дом мчится к Земле с невероятной скоростью: детали

Астероид размером с дом / © Shutterstock

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Космический камень 2025 HM4, размером от 15 до 34 метров, приблизился к Земле на расстояние 768 тысяч километров, двигаясь со скоростью 68 тысяч километров в час.

Об этом сообщило издание Newsweek.

Однако «2025 HM4» не единственный космический объект, который на этой неделе оказался вблизи Земли. NASA также отслеживает два более крупных астероида, «2024 BF» и «2025 GT1», размером с самолет, которые пролетят мимо нашей планеты в четверг на расстоянии от 2,2 до 2,6 миллиона миль. Еще один «сосед» размером с дом, «2025 HJ5», пройдет мимо Земли в пятницу на расстоянии около 3,8 миллиона километров.

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Напоминаем, что в начале 2024 года NASA обнаружило астероид 2024 YR4, который сначала имел 3,1% шанс попасть в Землю в 2032 году. Однако дальнейшие расчеты снизили вероятность до 0,004%.

NASA отмечает, что большинство околоземных объектов не представляют угрозы для нашей планеты. Однако существует небольшая группа потенциально опасных астероидов (PHA), которые требуют особого внимания. Эти объекты, размером более 140 метров, имеют орбиты, приближающие их к земной орбите на расстояние до 7,4 миллиона километров.

Напомним, космический аппарат СССР падает на Землю и может ударить по Британии.