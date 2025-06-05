Астероид размером с небоскреб приближается к Земле: как можно увидеть космического путешественника

Гигантский астероид пролетит мимо Земли в ночь на 6 июня

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В ночь на пятницу, 6 июня, мимо нашей планеты пролетит гигантский астероид 2008 DG5, размер которого сравним с огромным небоскребом. Это рекордное сближение можно будет наблюдать в онлайн-трансляции.

По данным издания Space.com, рекордное приближение астероида 2008 года DG5 к Земле ожидается 5 июня в 23:59 по Гринвичу (2:59 ночи 6 июня по Киеву).

Что известно о космическом гиганте

По оценкам Центра изучения околоземных объектов NASA (CNEOS), диаметр астероида 2008 года DG5 составляет от 320 до 700 метров. Для наглядности, это примерно как высота высочайшего небоскреба в Лондоне, The Shard, или как две Эйфелевые башни, поставленные друг на друга.

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Этот космический камень пролетит на расстоянии 3 492 787 километров, что почти в 10 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной. Хотя в телескопе он будет выглядеть как яркая точка, его пролет будет доступен для наблюдения в онлайн-трансляции, что позволит желающим следить за событием из любой точки мира.

История наблюдений и отсутствие угрозы

Астероид 2008 года DG5 был впервые обнаружен в 2008 году в рамках программы Catalina Sky Survey. С тех пор NASA постоянно и внимательно отслеживает его движение, чтобы обеспечить безопасность нашей планеты.

Ученые уверяют: пока никакой угрозы для Земли или Луны он не представляет. Пролет астероида является обычным событием в масштабах солнечной системы, хотя его размер и близость к нашей планете делают его особенно интересным для астрономов и общественности.

Напомним, к Земле несется опасный астероид, которого назвали в честь древнеегипетского бога хаоса Апофиса. Космический путешественник совершит чрезвычайно близкий пролет мимо Земли 2029 года. Поэтому Европейское космическое агентство готовит миссию Ramses.

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