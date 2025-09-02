Астероид размером с самолета мчится к Земле: NASA обновило прогноз рисков столкновения

Астероид 2025 QD8 мог бы стать «убийцей городов», но его траектория проходит только мимо Земли.

Астероид 2025 QD8, размер которого сравним с пассажирским самолетом, промчится мимо Земли 3 сентября. Космический камень имеет диаметр около 38 метров и движется с чрезвычайной скоростью – более 45 000 км/ч. Несмотря на значительный размер, позволяющий отнести его к категории «убийц городов», ученые уверяют, что риска столкновения нет.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на данные NASA и Европейского космического агентства (ESA).

По информации издания, астероид приблизится к нашей планете на минимальное расстояние 218 009 километров, что составляет чуть более половины расстояния до Луны. Этот объект был недавно обнаружен группой астрономов-любителей из проекта Virtual Telescope Project.

Прогнозы относительно последствий и исторические аналогии

С помощью 17-дюймового телескопа астрономы-любители смогли получить изображение астероида, когда он находился на расстоянии 3,9 миллиона километров от Земли. Это подтвердило, что астероид имеет размер от 17 до 38 метров и летит по направлению к нашей планете. Оценка его размера основывается на количестве отражаемого от поверхности света, поэтому она не может быть абсолютно точной. Если астероид состоит из темного материала, плохо отражающего свет, он может быть больше, чем предполагается. Однако даже при самой низкой оценке своего размера он все еще несет огромный разрушительный потенциал.

Астрофизик из Королевского колледжа Лондона, доктор Шьям Балайи, рассказал, что хотя астероид и может повлечь за собой значительные разрушения, это не приведет к глобальной катастрофе.

«Он может повлечь за собой значительные локальные эффекты, но не глобальную катастрофу», — сказал он.

Балайи привел пример Челябинского метеорита 2013 года, взрыв которого был в 30 раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму. В результате взрыва, произошедшего на высоте 45 километров, 1500 человек получили ранения, а более 3600 домов были повреждены, хотя лишь 0,05% первобытной скалы достигло земли.

Системы защиты и безопасность

Благодаря тщательному изучению сети телескопов, ученые могут производить очень точные расчеты орбит астероидов, поэтому мы знаем с очень высоким уровнем уверенности, что 2025 год QD8 не столкнется с Землей или Луной. NASA и ESA обнаружили десятки тысяч околоземных объектов, но расчеты показывают, что столкновение опасного астероида с Землей в течение следующих 100 лет крайне маловероятно.

«Большие примеры, такие как Тунгусское событие 1908 г., сравнили с землей тысячи квадратных километров леса. Поэтому столкновения в районе населенного пункта могут быть серьезными, но события такого масштаба остаются редкими», — говорится в сообщении.

К сожалению, астероид будет слишком тусклым, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом. По словам доктора Балайи, "даже телескопы должны быть хорошо оборудованы и точно нацелены", чтобы увидеть этот космический объект.

Что можно сделать для предотвращения столкновения

В статье также упоминается, что NASA активно работает над "планетарной защитой". Было проведено испытание DART, в рамках которого космический аппарат размером с холодильник столкнулся с астероидом Диморфосом. Целью эксперимента было проверить, способны ли небольшие спутники предотвратить столкновение астероидов с Землей.

«DART применил так называемую технику кинетического удара – удар по астероиду, чтобы сместить его орбиту», – говорится в сообщении.

Этот метод предполагает изменение скорости астероида на небольшую долю, но благодаря раннему обнаружению этого достаточно, чтобы со временем существенно сместить его с траектории. Это была первая миссия, продемонстрировавшая технологию отклонения астероида для планетарной защиты. Результаты испытаний должны быть подтверждены миссией Hera в декабре 2026 года.

Напомним, астероид 2024 года YR4, диаметром около ста метров, движется в направлении Земли и может попасть в Луну уже через несколько лет. Удар может высвободить до 100 миллионов килограммов лунных пород и пыли, что будет иметь последствия и для Земли.