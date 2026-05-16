Астероид размером с синего кита пролетит возле Земли: угрожает ли он планете

Астероид

В понедельник, 18 мая, мимо Земли на очень близком расстоянии пролетит астероид 2026 JH2, который астрономы открыли всего несколько дней назад. По оценкам ученых, космический объект может достигать до 35 метров в диаметре — это чуть больше максимальной длины синего кита, самого большого животного на планете.

Об этом сообщило издание Live Science.

Астероид обнаружили астрономы обсерватории Маунт-Леммон вблизи Тусона в американском штате Аризона. Впоследствии его существование подтвердили другие обсерватории мира. По данным Лаборатории реактивного движения NASA, 2026 JH2, вероятно, вращается вокруг Солнца раз в 3,7 года по эллиптической орбите, которая простирается до Юпитера.

Ученые сообщают, что астероид движется со скоростью около 32 тысяч километров в час. Максимальное сближение с Землей ожидается 18 мая около 18:00 по восточному времени США. В этот момент космический объект пролетит примерно в 91 тысяче километров от поверхности Земли — это около четверти расстояния между Землей и Луной.

К Земле приближается крупный астероид. Фото: NASA/JPL

По информации исследователей, астероид пролетит ближе к Земле, чем некоторые спутники. При этом никаких предположений о возможном столкновении с планетой нет.

Ожидается, что во время максимального сближения яркость 2026 JH2 будет составлять около 11,5 звездной величины. Поэтому его можно будет наблюдать с помощью телескопа или бинокля для наблюдения за звездным небом. Также пролет будет транслировать проект Virtual Telescope Project с телескопа в итальянском Манчиано.

Ученые отмечают, что астероиды такого размера редко пролетают так близко к Земле. По размерам 2026 JH2 сопоставим с Челябинским метеоритом, который взорвался над Землей в 2013 году.

Следующим крупным астероидом, который приблизится к Земле, станет Апофис. Он пролетит мимо планеты 13 апреля 2029 года на расстоянии около 32 тысяч километров. После этого, в 2032 году, мимо Луны пролетит астероид 2024 YR4, который ранее временно считали потенциально опасным для Земли и спутника планеты.

