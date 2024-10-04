Астероид, убивший динозавров, был не единственным: новое исследование ученых

Упавший на Землю и уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад гигантский астероид был не один.

Новую версию исчезновения динозавров подтвердили ученые, пишет dailymail.co.uk.

Следы древнего кратера в северной части Атлантического океана указывают на то, что динозавры могли вымереть из-за столкновения с несколькими астероидами.

Первые доказательства о наличии второго астероида были обнаружены в 2022 году, когда доктор Николсон и его команда изучали данные сейсмического отражения дна Атлантического океана.

Данные обнаружили впадину глубиной около пяти миль (9 км), которая, по предположениям команды, могла быть кратером от падения астероида.

Теперь исследователи сделали новые 3D-сейсмические изображения впадины с высоким разрешением, подтвердившие их подозрения. Ученые уверены: 9-километровое углубление вызвал астероид, врезавшийся в морское дно.

Ученые еще не знают: произошло это до или после падения гигантского метеорита, уничтожившего динозавров. Но, по их словам, камень меньшего размера также упал в конце мелового периода.

Врезавшись в атмосферу Земли, он образовал огненный шар.

Исследователей удивляет, что два больших астероида покинули Солнечную систему и двинулись к нашей планете почти одновременно. Они также не знают, почему они упали на Землю так близко друг к другу.

Ранее ученые предполагали, что причиной вымирания динозавров стало падение обломка долгопериодической кометы, разрушившейся от сближения с Солнцем.

В ходе нового исследования ученые измерили температуру кратера Чиксулуба сразу после того, как астероид убил динозавров.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что температура камней, отобранных из кратера, достигла 330 °C в конце мелового периода — 145-66 миллионов лет назад. Результаты также предполагают, что в результате удара астероида было выделено не так много углекислого газа, как предполагалось ранее.

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