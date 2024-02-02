Астероид-убийца подлетит к Земле сегодня: где за ним можно наблюдать

Вечером в пятницу, 2 февраля, на близкое расстояние к Земле более чем 100 лет подлетит астероид шириной 271 метр. Это почти как три футбольных стадиона.

Об этом пишет Live Science.

В следующий раз этот космический камень, который может в результате падения стереть с лица Земли огромный мегаполис, подлетит через почти 200 лет.

По словам ученых, скорость астероида составляет 66 тысяч км/ч. Астероид 2008 OS7 из-за своего огромного размера считается потенциально опасным.

У астероида 2008 OS7 очень вытянута орбита, по которой он вращается вокруг Солнца. Поэтому каждый раз, когда он приближается к Земле, его расстояние от нашей планеты меняется.

Кстати, за приближением астероида можно будет наблюдать онлайн.

Напомним, вблизи Земли пролетел астероид размером более 360 метров, однако его расстояние до нашей планеты было больше — 5,35 миллиона километров.

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