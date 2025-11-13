Астероид "убийца городов" идет к Луне: какими будут последствия катастрофы

Астероид 2024 YR4 может врезаться в Луну в 2032 году

Астрономы опубликовали тревожные обновленные данные по траектории астероида 2024 года YR4, известного как «убийца городов». В настоящее время 67-метровый объект имеет 4% вероятности столкновения с Луной, которая может произойти 22 декабря 2032 года. Однако ученые предупреждают, что новые данные, получение которых ожидается в феврале следующего года, могут увеличить эти шансы до 30%, что заставит мировые космические агентства ускорить принятие решения о защите столкновения.

Об этом пишет Daily Mail.

Когда и почему вероятность катастрофы может резко возрасти

Астероид 2024 года YR4, размер которого составляет около 67 метров, был впервые замечен в декабре 2024 года. Сначала он вызвал серьезную обеспокоенность, поскольку имел самые высокие шансы столкновения именно с Землей среди всех известных объектов — один до 32. Хотя впоследствии эта вероятность снизилась почти до нуля, возникла новая угрожающая ситуация: остается достаточно большой шанс его удара по Луне. С середины прошлого года космический камень был скрыт от земных телескопов, что значительно усложняло точное прогнозирование его орбиты.

Для получения критически важных данных, которые могут подтвердить или опровергнуть угрозу, будет задействован космический телескоп Джеймса Уэбба. Благодаря своему уникальному расположению, он сможет наблюдать за астероидом в течение двух коротких окон – 18 и 26 февраля 2026 года . Эти наблюдения станут одним из последних надежных шансов спрогнозировать траекторию астероида до того, как он снова окажется в зоне видимости земных телескопов в 2028 году.

Чего ждут от февральских наблюдений

Доктор Эндрю Ривкин из Университета Джонса Гопкинса и его коллеги рассчитали, как именно наблюдение телескопа Джеймса Уэбба могут повлиять на предсказание астрономов. По их прогнозам, существует 80% вероятности , что новые данные снизят шансы удара астероида 2024 YR4 по Луне до менее 1%. Однако есть и худший сценарий, который учёные тоже не исключают.

"Существует 5% вероятность того, что эти наблюдения фактически увеличат шансы столкновения астероида с Луной до 30%", - отмечается в публикации.

Остальные 15% вероятности того, что шансы на катастрофу останутся примерно на текущем уровне или изменятся несущественно. Это имеет решающее значение, поскольку мировые космические агентства, такие как NASA и ESA, быстро теряют время для принятия решения о том, следует ли вмешаться человечеству, чтобы изменить траекторию 2024 YR4.

Вероятные последствия возможной катастрофы

Если 67-метровый астероид 2024 YR4 действительно столкнется с Луной, он может образовать кратер диаметром почти километр и высвободить энергию, которая в 500 раз превышает мощность уничтожившей Хиросиму атомной бомбы . Кроме того, удар выбросит до 10 тысяч тонн лунной породы в космос.

Хотя столкновение с Луной не представляет прямой угрозы для людей на Земле, оно может быть разрушительным для спутников. Если удар произойдет в правильном месте, гравитация Земли может направить от 10% до 30% выброшенного материала непосредственно в направлении нашей планеты. Это может привести к катастрофическим последствиям для спутников на низкой околоземной орбите, которые обеспечивают коммуникационные и навигационные услуги по всему миру.

Ричард Мойссл, глава отдела планетарной защиты ESA, подтвердил, что столкновение «может представлять потенциальную угрозу для космической инфраструктуры». Решения о применении защитных мер, таких как использование кинетического удара (подобно миссии NASA DART) или даже ядерного заряда, должны быть приняты и реализованы не позднее 2030 года .

«До 2028 года это было бы слишком слишком близко, поэтому получение данных в начале 2026 года дает дополнительное время», — цитирует издание доктора Ривкина.

Напомним, с Землей могут столкнуться тысячи межзвездных объектов , постоянно проходящих через Солнечную систему, представляя потенциальную угрозу. А новое моделирование показало, что наиболее опасны медленные тела из определенных участков Галактики.