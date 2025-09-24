Астероид "убийца городов" может врезаться в Луну: ученые назвали дату

Астероид / © pixabay.com

Реклама

Астероид 2024 YR4, известный как «убийца городов», в 2032 году пролетит мимо Земли, но имеет около 4% вероятности столкновения с Луной. Новое исследование предупреждает: если действовать быстро, его можно уничтожить или отклонить, в том числе с помощью ядерного оружия.

Об этом пишет Live Science

Потенциально опасный астероид 2024 YR4 был открыт в декабре 2024 года. Вскоре после открытия он привлек внимание СМИ, ведь предварительные расчеты (сделанные на основе ограниченных наблюдений) показывали до 3,1% вероятности его падения на Землю в 2032 году. При таких размерах — около 55 метров в диаметре — этого достаточно, чтобы стереть с лица земли целый город.

Реклама

Впрочем, новые наблюдения значительно снизили риски: вероятность падения на Землю теперь составляет лишь 0,28% (меньше чем один шанс из 360). Но новые данные показали, что существует другой сценарий — столкновение с Луной. По оценкам, этот шанс составляет около 4%.

Угроза для Земли из-за удара по Луне

На первый взгляд, удар по Луне кажется менее опасным, чем падение на Землю. Однако ученые предупреждают: последствия будут ощутимыми и для нашей планеты. Если 2024 YR4 врежется в Луну, это приведет к мощному выбросу лунного реголита — верхнего слоя пыли и камней. В результате резко возрастет количество микрометеороидов на околоземной орбите — в 1000 раз больше привычного фона.

Это создаст серьезную угрозу для космических аппаратов, спутников и даже для астронавтов: мелкие обломки способны пробивать обшивку кораблей и скафандры. Особенно это может стать проблемой для Международной космической станции, если она будет оставаться на орбите после 2031 года.

Варианты действий: от миссии DART до ядерного взрыва

Ученые рассматривают несколько сценариев противодействия астероиду. Один из них — использовать технологии вроде миссии NASA DART, которая в 2022 году успешно изменила орбиту астероида Диморфос. Однако в случае с 2024 YR4 есть значительные трудности: его точная масса неизвестна, а окно для подготовки и запуска аппаратов будет ограниченным.

Реклама

Исследователи считают, что отклонение астероида выглядит малореалистичным, однако рассматривают другую стратегию — разрушение объекта. По этому сценарию специальный аппарат должен не отклонить, а разбить астероид на части. Хотя этот метод еще никогда не испытывался, для его реализации есть определенный временной запас: миссия могла бы стартовать между апрелем 2030-го и апрелем 2032 года.

Другой, более радикальный вариант — ядерный взрыв. По плану, ракета с ядерным зарядом должна взорваться на поверхности астероида или вблизи него, уничтожив или изменив его траекторию. Это также непроверенный метод, но теоретически возможный. Запуск такой миссии придется провести раньше — в промежутке между концом 2029-го и концом 2031 года.

Риски и перспективы

Специалисты предупреждают: любая ошибка в миссии по отклонению или разрушению астероида может обернуться катастрофой. В частности, неудачный маневр способен изменить траекторию объекта в сторону Земли. Поэтому вопрос требует тщательных исследований и международной координации.

Несмотря на потенциальные угрозы, ситуация не выглядит безнадежной. Вероятность того, что астероид 2024 YR4 в 2032 году все же просто пролетит мимо Луны, составляет около 96%.

Реклама

Исследователи призывают рассматривать этот случай как уникальную возможность для развития технологий защиты Земли от астероидов. Они предлагают другим научным группам оценить сроки создания необходимых космических аппаратов и разработать дополнительные проекты на случай, если в будущем подобная опасность станет реальной угрозой для нашей планеты.

Напомним, ранее мы писали о том, что у NASA пока что нет четкой стратегии защиты Земли от возможных космических угроз. Аудит показал, что в Координационном офисе планетарной обороны (PDCO) фактически работает лишь один человек — директор, который единолично выполняет все обязанности.