Когда начнутся мирные переговоры Украины и РФ: астролог предсказал событие и назвал месяц

Астролог Алакх Ниранжан назвал месяц, когда РФ может согласиться на мирные переговоры с Украиной.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астролог Алакх Ниранжан отметил, что октябре может произойти очень важное для Украины событие, после которого РФ может согласиться на мирные переговоры.

"В октябре Россия многое потеряет и будет на грани готовности к переговорам не с позиции силы, а с позиции просителя. Это очень важно. Мы видим, что условия в РФ будут такими, в которых невозможно жить. Последствия – это или договоренности о мире или принципиальные решения по власти в РФ", — сказал астролог.

Читайте также: