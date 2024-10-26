Астронавт NASA попал в больницу по возвращении на Землю: что случилось

У одного из астронавтов возникла "медицинская проблема", поэтому организаторы миссии решили провести дополнительные обследования.

Один из астронавтов NASA попал в больницу по возвращении на Землю с Международной космической станции, где экипаж миссии провел около восьми месяцев.

Об этом сообщают AP News и The Guardian.

25 октября астронавты миссии Crew-8 после двух месяцев задержки приземлились в Мексиканском заливе у побережья Флориды в США.

При возвращении на Землю космический корабль SpaceX Dragon совершил обычный повторный вход и приземление. После этого капсулу корабля с тремя американскими астронавтами и одним россиянином на борту подняли на эвакуационный корабль. Там всем членам экипажа провели обычный медосмотр.

Но вскоре после приземления у одного из астронавтов была "медицинская проблема". Его имя не указывают. Как сообщили в NASA, организаторы миссии решили провести дополнительные обследования из-за "особой осмотрительности".

Поэтому астронавтов NASA Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Жанетт Эппс вместе с космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребенькиным доставили в больницу в американском городе Пенсакола.

Впоследствии трое из них были выписаны и возвращены в Космический центр Джонсона NASA. По данным от организации, один член экипажа находится в стабильном состоянии – его оставили в медучреждении как "меру пресечения".

В NASA заявили, что не будут делиться подробностями о состоянии астронавта и не будут разглашать его имя из-за конфиденциальности. Но в агентстве пообещали сообщить об обновлениях, если они будут доступны.

Отмечается, что после нескольких месяцев жизни в невесомости астронавтам могут понадобиться дни или недели, чтобы приспособиться к силам притяжения на Земле.

Напомним, в июле сообщалось, что два астронавта NASA застряли на Международной космической станции после того, как капсула Starliner компании Boeing столкнулась с рядом технических проблем.

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