Астронавт с украинскими корнями отправится в космос: на МКС он возьмет реликвию своего прадеда

Канадский астронавт Джошуа Кутрик / © SpaceX

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Уже 1 октября SpaceX отправит на Международную космическую станцию экипаж миссии Crew-13, членом которого является астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик, чьи предки были эмигрантами с запада Украины. Для него это будет первый полет в космос, а с собой он возьмет семейную реликвию — карманные часы прадеда, привезенные из Украины в начале XX века.

Экипаж миссии Crew-13

Миссия SpaceX Crew-13 стартует 1 октября в 18:10 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту корабля Crew Dragon, который выведет ракета Falcon 9, будут четыре астронавта.

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Командиром экипажа станет астронавт NASA Джессика Уоткинс, пилотом — Люк Делейни, также представитель американского космического агентства. Специалистами миссии назначены астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик и космонавт «Роскосмоса» Сергей Тетерятников.



На вопрос журналистов о совместном полете с россиянином Джошуа Кутрик ответил, что «между ними нет проблем», а в космической команде «они работают, прежде всего, как астронавты, инженеры и специалисты ради совместной миссии».

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© SpaceX

Джошуа Кутрик: от фермы в Альберте до космоса

Джошуа Кутрик родился 21 марта 1982 года в городе Форт Саскачеван в провинции Альберта, Канада. Его семья имеет украинские корни: прадед эмигрировал с запада Украины в Канаду в 1910 году. Кутрик вырос на семейной ферме на востоке Альберты, где в семье поддерживали украинскую культуру и традиции.

Образование астронавт получал в нескольких престижных учебных заведениях:

2004 год — бакалавр машиностроения, Королевский военный колледж Канады.

2009 год — магистр космических исследований, Университет аэронавтики Эмбри-Риддл (Флорида, США).

2012 год — магистр в области испытаний полетов, Авиационный университет Воздушных сил США (Алабама).

2014 год — магистр оборонных исследований, Королевский военный колледж Канады.

В 2000 году Кутрик поступил на службу в Вооруженные силы Канады. Он работал пилотом-испытателем на авиабазе Колд-Лейк (Альберта), где возглавлял подразделение оперативных полевых испытаний истребителей. В 2007-2011 годах служил пилотом истребителя CF-18 в 425-й тактической истребительной эскадрилье в Боготвилле (Квебек).

Кутрик принимал участие в боевых миссиях НАТО, в частности, в Афганистане и Ливии. В 2015 году он присоединился к Канадской космической программе, а в 2017 году был зачислен в канадский корпус астронавтов.

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Семейная реликвия в космосе

Общаясь с медиа CBC, Кутрик рассказал, что возьмет на МКС старые карманные часы, которые его прадед привез из Украины в Канаду в начале 1900-х годов.

«Это очень важный для меня сувенир, но также интересная метафора относительно того, насколько изменился мир из-за человеческих исследований», — сказал астронавт.

Он отметил, что будет держать часы при себе в течение всего полугодового пребывания в космосе. Эта история напоминает о пути его семьи: от эмиграции прадеда, который плыл в трюме корабля, до полета правнука на орбиту Земли.

Научная программа миссии

В ходе шестимесячного пребывания на МКС экипаж Crew-13 проведет ряд научных экспериментов и технологических демонстраций.

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Среди ключевых задач миссии:

Исследование влияния космических полетов на кровообращение и свертываемость крови — это поможет лучше понять риски для здоровья астронавтов во время длительных полетов.

Изучение стволовых клеток для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнью Паркинсона.

Выращивание растений для будущих миссий — это важно для обеспечения пищей экипажей во время полетов на Луну и Марс. «Экипаж проведет научные исследования и технологические демонстрации, чтобы помочь подготовить людей к предстоящим миссиям по освоению Луны и Марса, а также принести пользу жителям Земли», — заявили в NASA.

© NASA

Что известно о запуске Crew-13

Миссия Crew-13 входит в программу коммерческих пилотируемых полетов NASA, выполняемую частной компанией SpaceX. Первоначально запуск был запланирован на 12 сентября 2026 года, однако из-за обнаруженной утечки в системе двигателей ориентации космического корабля Dragon старт пришлось перенести.

Это очередной этап сотрудничества между NASA и SpaceX для регулярной доставки астронавтов на Международную космическую станцию. По прибытии на орбиту экипаж присоединится к 75-й долгосрочной экспедиции на МКС.

Завершение миссии и возвращение экипажа на Землю ожидается примерно через шесть месяцев после старта.

Напомним, ранее астронавтка NASA показала редкое пурпурное сияние над Землей. Необычное явление она зафиксировала с борта МКС.

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