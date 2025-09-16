Астронавт снял вулканические "глаза" Чилтепе — уникальный вид из космоса

Полуостров Чильтепе в озере Манагуа / © NASA

Реклама

В 2014 году астронавт снял с орбиты необычный пейзаж Центральной Америки. На полуострове Чилтепе в Никарагуа два вулканических озера создают иллюзию «глаз», смотрящих в космос. Вместе с формой полуострова этот пейзаж напоминает череп.

Об этом сообщило издание Livescience.

Чилтепе расположен в пределах озера Манагуа (его еще называют Шолотлан) в 16 км от столицы страны. Его площадь превышает тысячу квадратных километров. Полуостров возник около 17 тысяч лет назад после серии мощных извержений пирокластических щитов, когда в атмосферу выбрасывались большие объемы легких пород, в частности пемзы. Зафиксированные проявления активности происходили еще около 2 тысяч лет назад.

Реклама

Меньшее из озер — Апойеке — расположено в кратере и имеет ширину около 1,7 км. Большее, известное как Лагуна Ксилоа, простирается почти на 2,4 км. Их цвет отличается: Ксилоа насыщенно-синяя, а Апойеке зеленоватая. Это создает эффект «гетерохромии» — разноцветных глаз.

Увидеть оба озера одновременно с поверхности невозможно: Апойеке лежит на высоте около 400 метров, тогда как Ксилоа — почти на уровне моря. Поэтому эта оптическая иллюзия открывается только из кратера или из космоса.

По данным Смитсоновского института, оба кратера относятся к активным вулканам. Лагуна Ксилоа в последний раз извергалась примерно 6 тысяч лет назад. Апойеке имеет четыре зафиксированных извержения, самое сильное из которых произошло около 50 года до нашей эры и придало кратеру современную форму. В 2012 году движение магмы вызвало здесь ряд мелких землетрясений, но признаков приближения нового извержения не зафиксировали.

Если же вулкан снова активизируется, опасность может угрожать не только окружающим территориям, но и жителям столицы Манагуа и небольших поселений возле Лагуны Ксилоа.

Реклама

Напомним, китайские исследователи осуществили одно из самых детальных на сегодня исследований, направленных на выявление возможных радиосигналов внеземного происхождения в системе TRAPPIST-1, которая расположена на расстоянии около 40 световых лет от Земли.