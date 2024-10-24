Астронавт стал самым изолированным человеком в истории: что произошло (фото)

Он провел три дня своей жизни дальше других людей, чем кто-либо другой в истории.

Американский астронавт Альфред Ворден в 1971 году установил рекорд самого изолированного человека в истории во время работы пилотом командного модуля лунной миссии "Аполлон-15".

Его историю вспомнила Книга рекордов Гиннесса.

Ал находился на расстоянии 3596,4 км от ближайшего живого человека с 30 июля до 1 августа, пока его коллеги-астронавты Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин исследовали поверхность Луны на базе Хедли.

За эти три дня, по словам Альфреда, он совершил "что-то вроде 38 оборотов вокруг Луны".

Во время интервью на Facebook Live в 2016 году Ал открыто рассказал главному редактору Книги рекордов Гиннеса Крейгу Глендею о своем опыте установления рекорда. Он сказал: "Я не знаю, как это объяснить. Да, я был достаточно изолирован. Другие ребята тоже были изолированы, но я думаю, что я был немного дальше, чем они. Я провел три дня на лунной орбите, пока Дэйв Скотт и Джеймс Ирвин был на поверхности. Я много занимался наукой, сделал много вещей, стал самым изолированным человеком в истории, провел много научных экспериментов, сделал много визуальных наблюдений Луны. Занят, занят, занят, около 20 часов в день, делая все это".

Альфред Уорден / Фото: NASA

Когда Крейг спросил, осознавал ли он тогда, что был самым изолированным человеком, Ал ответил: "Я не думал об этом, потому что до моего полета было три полета, в которых пилоты-командиры также находились на лунной орбите сами, как и я. Мне пришлось бы вернуться в космос. Я должен вернуться назад и посмотреть на траектории, чтобы увидеть, был ли я дальше, но, очевидно, я был, потому что вы, ребята, подхватили это".

Посмотреть на месяц от его орбит по Аполло 15. pic.twitter.com/XoyR99OPZX — Shining Science (@ShiningScience) December 9, 2023

Альфред сказал, что пока он был один, он не мог даже поговорить со своими коллегами-астронавтами или с NASA, потому что он был на обратной стороне Луны.

О том, как это – быть в космосе в одиночестве, он поделился: "Должен вам сказать, что для меня это лучшая часть полета – быть одному на лунной орбите. Космический корабль был полностью в моем распоряжении, я мог делать все, что хотел, но я сосредоточился на науке, и мне не мешали те ребята, которые все время стояли на моем пути. Мне было гораздо легче делать то, что я должен делать. А еще, прожив с ними четыре дня, чтобы добраться туда, я был очень рад избавиться от них на время".

Этот photo Earth taken from space byl taken by NASA astronaut Al Worden в 1971: Как Apollo 15 mission made its return journey back to Earth from the Moon, Worden piced up 70mm Hasselblad camera and snapped the crecent glare of the Sun. pic.twitter.com/HhwLfvwFWg — Black Hole (@konstructivizm) October 14, 2024

По словам Ала, только для этого полета он тренировался в среднем 70 часов в неделю в течение трех лет. Эта же миссия стала первой лунной миссией с использованием лунохода 7 августа в 1971 году.

Ал умер в 2020 году в возрасте 88 лет.

Напомним, астронавт, проведший 178 дней в космосе, рассказал о "лжи", которую понял, увидев Землю. Рон Гаран вернулся на Землю с совершенно новым мировоззрением после того, что он увидел в космосе.

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