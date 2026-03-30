Астронавт внезапно потерял речь в космосе: до сих пор никто не знает причину

Международная космическая станция (МКС) пережила свою первую медицинскую эвакуацию / © Associated Press

Реклама

Астронавт Майк Финк пережил внезапный медицинский эпизод на борту Международной космической станции, во время которого он на короткое время потерял способность говорить. Врачи до сих пор не могут объяснить причину даже после многочисленных обследований.

Об этом сообщает Science Alert.

7 января Финк готовился к выходу в открытый космос, запланированному на 8 января, но внезапно понял, что говорить не может.

Реклама

«Это произошло совершенно неожиданно. Просто невероятно быстро», — сказал астронавт NASA, который уже четырежды побывал в космосе и провел там всего 549 дней.

Финк сообщил, что он не почувствовал никакой боли, просто ему стало плохо в считанные секунды, и он потерял способность говорить примерно на 20 минут.

«Мои коллеги по экипажу определенно заметили, что мне стало плохо. Все мгновенно бросились на помощь», — вспомнил он.

Финк также отметил, что по возвращении на Землю прошел многочисленные медицинские обследования. NASA также анализирует медицинские карты других астронавтов.

Реклама

Врачи исключили возможность сердечного приступа, и Финк отметил, что не чувствовал удушья.

В то же время, все другие возможные причины остаются открытыми, и, вероятно, его состояние может быть связано с тем, что астронавт провел 549 дней в невесомости.

