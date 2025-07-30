Астронавт / © pixabay.com

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Несмотря на многочисленные риски для здоровья во время длительного пребывания на орбите, сердечно-сосудистая система астронавтов остается в хорошем состоянии.

Об этом сообщило издание Space.

В исследовании приняли участие 13 астронавтов NASA в возрасте от 30 до 50 лет. Они провели на борту Международной космической станции от четырех месяцев до одного года. В течение этого времени ученые проводили серию обследований — ультразвуковую диагностику сонных и плечевых артерий — до полета, во время него, сразу после возвращения на Землю, а также через год, три и пять лет.

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Результаты показали: никакого утолщения стенок артерий, повышения их жесткости или других признаков сердечно-сосудистых болезней не обнаружено. Ученые отмечают, что возможные изменения в состоянии сосудов были не следствием космического полета, а естественным процессом старения организма.

В то же время в образцах мочи и крови астронавтов сразу после прилета зафиксировали признаки окислительного стресса и воспаления — маркеры, которые могут свидетельствовать о риске сердечно-сосудистых проблем. Однако эти показатели нормализовались в течение недели после возвращения на Землю.

Исследователи пришли к выводу, что сердечно-сосудистая система достаточно хорошо адаптируется к условиям микрогравитации. Однако они отмечают необходимость в более масштабных исследованиях с привлечением большего количества участников. Особенно учитывая будущие миссии NASA — возвращение на Луну и подготовку к полету на Марс. В таких экспедициях организм человека длительное время будет находиться вне защитного магнитного поля Земли, под воздействием космической радиации, что может создавать новые риски для здоровья.

Напомним, NASA совместно с компанией AeroVironment представили новую миссию Skyfall, которая предусматривает запуск на Марс сразу шести автономных вертолетов. Они будут выполнять функции воздушных разведчиков и искать наиболее перспективные зоны для будущей высадки людей на Красную планету.

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Ранее мы писали, что пока планы по миссиям на Марс становятся все более реальными, возникает больше вопросов о том, как человеческое тело будет функционировать в условиях космического пространства. В частности, ученые размышляют, что будет с ребенком, рожденным в космосе.