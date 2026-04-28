Астронавтка NASA показала, как училась ходить после миссии вблизи Луны (фото)
Астронавтка Кристина Кох показала, как восстанавливала способность ходить после миссии вблизи Луны.
Возвращение на Землю после космического полета может оказаться серьезным испытанием для организма. Астронавтка NASA Кристина Кох продемонстрировала, как сложно восстановить координацию движений после пребывания в условиях микрогравитации.
Об этом передают в NASA и делится сама астронавтка в Instagram.
После завершения миссии Artemis 2, во время которой экипаж совершил полет вокруг Луны, Кох опубликовала видео, где пытается пройтись с закрытыми глазами. Запись сделана примерно через неделю после возвращения — и даже столь простые движения оказались для нее непростыми.
На кадрах видно, как астронавтка теряет равновесие, шатается и с трудом контролирует положение тела. По ее словам, до полного восстановления придется отложить даже привычные активности.
Причина таких трудностей — во влиянии невесомости на вестибулярный аппарат. В космосе мозг перестает ориентироваться на сигналы внутреннего уха, отвечающие в нормальных условиях за ощущение равновесия и положения тела. Он адаптируется к новым условиям, фактически «игнорируя» эти сигналы.
Полет к Луне и его последствия
По возвращении на Землю астронавты вынуждены полагаться больше на зрение, чтобы контролировать движения. Именно поэтому даже простая тандемная ходьба с закрытыми глазами становится серьезным испытанием.
Ученые отмечают, что длительное пребывание в космосе имеет и другие последствия для организма: снижение плотности костей, проблемы с позвоночником, ухудшение зрения и возможные изменения на клеточном уровне.
Опыт Кох имеет немаловажное значение не только для будущих космических миссий, но и для медицины. Исследование процессов восстановления после невесомости помогает разрабатывать новые методы лечения нарушений равновесия, головокружений и травм мозга.
Следует отметить, что это не первый длительный полет астронавтки: раньше она провела почти год на Международной космической станции. Несмотря на регулярные физические тренировки в космосе, быстро восстановить координацию по возвращении невозможно — организму нужно время.
Подобные затруднения подтверждают и другие астронавты. В частности, представитель Европейского космического агентства Андреас Могенсен рассказывал, что после миссии на МКС также не мог нормально двигаться с закрытыми глазами.