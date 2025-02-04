Астронавтка NASA рассказала об ужасных последствиях пребывания в космосе в течение 8 месяцев

Одна из застрявших астронавтов NASA рассказала, что после восьми месяцев пребывания в космосе она потеряла способность выполнять несколько базовых задач.

Об этом пишет Daily Mail.

Сунита Уильямс призналась, что забыла, как это – ходить, после того, как провела 234 дня в микрогравитации.

"Я была здесь довольно долго, и сейчас я пытаюсь вспомнить, как это – ходить. Я не ходила. Я не сидела. Я не ложилась", — сказала она во время видеозвонка с учениками средней школы Нидхэм в штате Массачусетс.

59-летняя Уильямс и ее коллега, 62-летний Барри Уилмор, должны были провести на МКС всего восемь дней, когда начали свою миссию 5 июня, но доставившая их капсула "Боинга" имела технические проблемы.

Суннита Уильямс / Фото: NASA

С тех пор капсула вернулась на Землю пустой, оставив двух астронавтов на МКС, по меньшей мере, до конца марта, когда они смогут вернуться домой на космическом корабле SpaceX Crew-9.

Президент Дональд Трамп заявил, что "двух отважных астронавтов фактически бросила администрация Байдена", и попросил Илона Маска и SpaceX "забрать" их.

"Илон скоро будет в пути. Надеюсь, все будет в безопасности", – сказал президент. "Удачи тебе, Илон!!!".

53-летний миллиардер пообещал в своем сообщении вернуть Уилмора и Уильямс "как можно скорее".

Во время длительных космических миссий микрогравитация негативно влияет на организм астронавтов, что приводит к значительному разрушению мышц и костей. По данным NASA, за каждый месяц пребывания в космосе кости астронавтов становятся примерно на один процент менее плотными, если они не принимают меры предосторожности, чтобы противостоять этой потере. А их мышцы, обычно активируемые простым передвижением на Земле, также ослабевают, поскольку им больше не нужно работать так интенсивно, говорят в агентстве. Когда астронавты возвращаются с длительных космических миссий, часто они не могут самостоятельно ходить.

Напомним, в NASA исследовали образец астероида Бенну и ошеломили результатами. Команда обнаружила также большое количество аммиака и формальдегида, которые при определенных условиях реагируют друг с другом, образуя сложные молекулы, такие как аминокислоты.

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