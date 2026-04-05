Астронавты Artemis II снова остались без туалета: что произошло во время полета к Луне

Запуск миссии Artemis II к Луне / © Associated Press

Во время полета к Луне экипаж миссии Artemis II вновь столкнулся с технической неисправностью туалета на борту корабля Orion. Инцидент произошел на третий день миссии, когда астронавты находились на расстоянии почти 320 тысяч километров от Земли.

О неисправности сообщил директор полета Джадд Фрилинг, передает CNN.

По его словам, речь идет о проблеме со сбросом отходов, которая, вероятно, возникла из-за замерзания мочи в вентиляционной линии системы. На тот момент капсула Orion находилась почти в 320 тысячах километров от Земли, а члены экипажа — Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен — отдыхали.

Специалисты центра управления полетом оперативно разработали план действий. Чтобы разморозить систему, капсулу развернули так, чтобы солнечный свет прогрел проблемный участок. Это дало частичный результат: часть жидких отходов удалось вывести из резервуара в открытый космос. После этого туалет стал доступным, но только для использования с твердыми отходами.

Полноценно восстановить работу системы удалось лишь ближе к полуночи по восточному времени. Центр управления полетом сообщил экипажу, что туалет снова можно использовать без ограничений. В ответ астронавты отреагировали с облегчением.

Это уже вторая неисправность, связанная с туалетом во время этой миссии. Сразу после выхода на орбиту экипаж обнаружил, что насос системы не работает. Как выяснилось, причиной стало недостаточное количество воды для запуска. После добавления воды система быстро восстановила функционирование.

Из-за временного отказа туалета астронавтам пришлось воспользоваться альтернативными средствами, подобными тем, которые применяли во время миссий программы «Аполлон». Тогда космонавты не имели полноценных санитарных систем и использовали специальные пакеты для отходов, что часто создавало дискомфорт.

Современная система на борту Orion базируется на технологии универсальной системы управления отходами (UWMS), которую разрабатывали на основе предыдущих решений для Международной космической станции и программы «Спейс шаттл». Она предусматривает вывод жидких отходов в космос, тогда как твердые накапливаются и возвращаются на Землю вместе с экипажем.

Подобные проблемы с туалетами не являются уникальными для этой миссии. Ранее неисправности санитарных систем фиксировали и на кораблях Crew Dragon компании SpaceX, в частности во время полета 2021 года, когда обнаружили утечку в системе отвода мочи.

В ночь на 2 апреля NASA запустило миссию Artemis II — первый за более чем полвека пилотируемый полет к Луне. Из Флориды стартовала ракета с кораблем Orion и четырьмя астронавтами, которые должны совершить восьмидневный облет спутника Земли с последующим возвращением.

