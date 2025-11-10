Астронавты будут есть пищу из воздуха и собственной мочи на Луне и Марсе - детали эксперимента

Космос / © Pixabay

Европейское космическое агентство (ESA) начало первые испытания программы, которая позволяет производить пищу для астронавтов из воздуха и мочи. Новый подход предусматривает использование бактерий, которые превращают смесь газов — водород, кислород и углекислый газ — а также мочевину в белки, жиры и углеводы. Эта технология может стать основой питания астронавтов на будущих космических базах на Луне и Марсе.

Об этом сообщили на сайте ESA.

На данный момент астронавты на Международной космической станции питаются продуктами, которые доставляют с Земли. Однако такой подход является дорогостоящим и может оказаться непрактичным для длительных миссий, особенно на Марс, где путешествие длится около девяти месяцев, не учитывая необходимости ждать оптимального положения планет для полета. Именно поэтому ученые предлагают производить пищу непосредственно на месте, используя ресурсы, доступные в космосе, и с помощью микроорганизмов.

Одним из таких подходов является проект финской компании Solar Foods, который назвали HOBI-WAN. В его рамках в биореакторах выращивают бактерии, которые получают питание из чистых газов воздуха, подаваемых из специальных баллонов, а также из мочевины как источника азота для синтеза белка. В результате работы бактерий образуется солеин — смесь белков, углеводов, жиров, минералов и всех незаменимых аминокислот. Белковая составляющая продукта составляет 78%.

Первый этап проекта проходит на Земле, где создают условия, максимально приближенные к космическим. В будущем планируется адаптировать систему так, чтобы она могла перерабатывать отходы астронавтов даже эффективнее, чем существующие системы поддержания жизни на Международной космической станции.

Кроме бактерий, ESA исследует возможности использования растений в космосе. Пустынный мох аридница показал способность расти в симулированных условиях Марса даже без посторонней поддержки. Чайные кусты успешно растут в условиях, имитирующих Луну, хотя не подходят для Марса. Это помогает ученым понять, какие растения можно адаптировать для космических баз.

Также планировали использовать марихуану как источник пищи, волокон для одежды и компонентов для лекарств, однако испытания не удалось завершить из-за падения спутника с биореактором.

По замыслу ученых, новые технологии производства пищи из воздуха и мочи астронавтов не только помогут организовать рацион в космосе, но и могут стать полезными на Земле для создания устойчивых источников белка и других питательных веществ.

