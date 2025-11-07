Астронавты массово страдают от "космической болезни": ученые обнаружили новый эффект невесомости

Астронавт / © NASA

До 85% астронавтов во время миссий на орбите сталкиваются с заложенностью носа, головной болью и давлением в пазухах — проявления нарушения работы дыхательных путей в невесомости.

Соответствующее исследование было опубликовано в The Laryngoscope Investigative Otolaryngology.

Ученые из Техасского университета A&M и Хьюстонской методистской больницы проанализировали медицинские записи 71 астронавта NASA, которые участвовали в миссиях с 2000 по 2019 год. Всего зафиксировали 754 медицинских инцидента, связанных со здоровьем носовых пазух. Выяснилось, что 60 астронавтов сообщали о проблемах с носовыми пазухами, а трое из четырех испытывали постоянную заложенность носа.

Самой распространенной жалобой стала заложенность носа — ее испытывали около 75% участников. Причина заключается в изменении распределения жидкостей в теле в условиях микрогравитации: жидкость перемещается к голове, вызывая отек слизистой и повышенное давление в пазухах. Это может влиять на концентрацию и скорость принятия решений — критически важные показатели при работе в космосе.

Дополнительно ситуацию усугубляют перепады давления во время выходов в открытый космос, провоцирующие дисфункцию евстахиевой трубы.

