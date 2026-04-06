Астронавты миссии "Артемида-2" прибыли на Луну — они разочарованы

Астронавты миссии "Артемида-2" / © Associated Press

Реклама

В понедельник, 6 апреля, астронавты миссии «Артемида 2» вошли в пространство Луны.

Об этом пишет Space.com.

Капсула «Орион» вошла в область, где лунная гравитация сильнее земной, в 04:37 по Гринвичу (07:37 по Киеву). К тому времени капсула находилась примерно в 62 764 километрах от Луны и в 373 368 км от Земли.

Реклама

Астронавт Кристина Кох сказала, что Луна выглядит иначе, чем на Земле. Она сообщила, что «темные участки просто не совсем на своих местах» и «что-то отличает Луну, которую мы видим с Земли, от того, что видно с космического корабля».

Что известно об исторической миссии «Artemis 2»

В состав экипажа входят трое астронавтов NASA — командир Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства.

Во время облета Луны астронавты будут изучать спутник Земли и собирать данные о его рельефе и геологии. Они также станут свидетелями полного солнечного затмения, которое не будет видно на Земле.

Корабль «Орион» воспользуется лунной гравитацией, чтобы выйти на траекторию полета домой.

Реклама

Пока рекорд расстояния от Земли принадлежит астронавтам миссии «Аполлон-13», которые в апреле 1970 года находились в 400 171 км от нашей планеты.

В NASA оценивают, что это может превзойти рекорд, установленный «Аполлоном-13» 1970 года, в зависимости от точного времени и траектории.