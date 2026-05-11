Астронавты NASA показали, как ведет себя вода в открытом космосе: капля стала идеальным шаром (фото)

Космос / © Pixabay

Реклама

Астронавты NASA показали, как ведет себя вода в открытом космосе: капля превратилась в идеальный шар.

Об этом сообщает NASA Artemis.

NASA обнародовало необычное видео с миссии Artemis II, где астронавты демонстрируют, что происходит с водой в условиях микрогравитации. В невесомости капля жидкости принимает форму почти идеальной сферы и свободно плавает внутри космического корабля.

Реклама

Видео было снято в капсуле Orion во время 10-дневной миссии Artemis II, которая стала исторической благодаря рекордному расстоянию полета от Земли — более 406 тысяч километров. Экипаж не только облетел темную сторону Луны, но и провел несколько наглядных экспериментов с водой.

На кадрах можно увидеть, как капля воды зависает в воздухе в виде прозрачного шара. Один из членов экипажа, канадский астронавт Джереми Гансен, впервые побывавший в космосе, смотрит сквозь нее, и его изображение переворачивается вверх ногами из-за преломления света.

Фото: скрин видео НАСА

Позже астронавт «ловит» водяную сферу с помощью трубочки, а затем снова отпускает ее в условиях микрогравитации.

В NASA объяснили, что такая форма возникает из-за поверхностного натяжения. В космосе почти отсутствует сила тяжести, поэтому молекулы воды одинаково притягиваются друг к другу по всем направлениям. Поэтому жидкость стремится образовать форму с наименьшей площадью поверхности — сферу.

Реклама

На Земле гравитация обычно «открывает» воду, поэтому она растекается в виде лужи. В невесомости же поверхностное натяжение становится доминирующей силой, и вода превращается в почти идеальный шар.

Реакция Сети

В Сети видео вызвало восхищение пользователей. Многие назвали эксперимент «магией физики» и примером того, как даже в серьезных космических миссиях остается место для человеческого интереса и развлечений.

Миссия Artemis II завершилась месяц назад. Во время полета астронавты побили рекорд миссии Apollo 13, став людьми, которые улетели подальше от Земли за всю историю космонавтики.

Новости партнеров