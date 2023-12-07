Астронавты нашли потерянный помидор, пробывший в космосе восемь месяцев

Астронавты МКС обнаружили помидор, который потеряли в космосе 8 месяцев назад.

Об этом пишет Space.

Останки крохотного помидора, утраченного астронавтом NASA Фрэнком Рубио после сбора урожая за пределами Земли в марте, были обнаружены на Международной космической станции (МКС).

"Нашего доброго друга Фрэнка Рубио, который уже отправился домой, уже давно обвиняют в том, что он съел помидор. Но мы можем его оправдать. Мы нашли помидор", — заявила астронавт NASA Жасмин Могбели во время прямой трансляции, посвященный 25-летию МКС.

Небольшой инцидент превратился для Рубио в большую шутку. Карликовый помидор Red Robin шириной 2,5 сантиметра был частью последнего урожая эксперимента Veg-05, за которым ухаживал сам Рубио. Каждый астронавт МКС получил образцы помидоров после сбора урожая 29 марта в 2023 году, но хранившаяся в пакете с застежкой-молнией доля Рубио исчезла, прежде чем он успел его отведать.

Астронавты МКС нашли потерянный помидор / Фото: NASA

Пропавший помидор впервые публично обсуждался 13 сентября, когда Рубио провел собственное мероприятие в космосе, которое ознаменовало неожиданный рекордный год на орбите для астронавта США.

"Я провел так много часов в поисках этой штуки", – пошутил Рубио во время прямой трансляции с МКС в сентябре. "Я уверен, что высушенный помидор появится в какой-то момент и оправдает меня, спустя много лет".

Честно говоря, МКС больше, чем дом с шестью спальнями, и в условиях микрогравитации вещи могут легко улететь в неожиданные углы. Процедура NASA обычно заключается в проверке вентиляционных отверстий, но на станции, переполненной материалами 25-летней давности легко потерять отдельные предметы.

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Репортеры спросили Рубио о потерянном помидоре 13 октября, примерно через две недели после того, как он благополучно вернулся домой после 371 дня в космосе. Он посетовал, что помидор так и не был обнаружен, несмотря на то, что "потратил на его поиски 18–20 часов собственного времени".

"Реальность проблемы, вы знаете, — влажность там около 17%. Вероятно, он высох настолько, что невозможно было сказать, что это было, и кто-то просто выбросил сумку", — добавил Рубио, смеясь. "Надеюсь, кто-то когда-нибудь найдет это: маленькое, сморщенное существо".

Теперь после находки коллеги не имеют никаких претензий к Рубио.

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