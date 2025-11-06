Астронавты оказались в ловушке: китайский экипаж не может вернуться на Землю

Экипаж китайской миссии «Шэньчжоу-20» / © AP

Реклама

Экипаж китайской миссии «Шэньчжоу-20» застрял на орбите после того, как их капсула подверглась удару от загадочного объекта.

Об этом сообщило издание Mirror.

На борту находятся астронавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, которые выполняют научные эксперименты на космической станции «Тяньгун» с апреля. По официальным данным, предварительно речь идет о столкновении с фрагментом орбитального мусора. После инцидента было принято решение отложить запланированное возвращение экипажа на Землю, которое должно было состояться 5 ноября.

Реклама

Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений капсулы и определяют, возможно ли провести ремонт непосредственно на орбите. Точных сроков восстановления миссии пока не называют.

Эксперты отмечают, что этот инцидент снова обращает внимание на опасность космического мусора, который вращается вокруг Земли со скоростью более 28 тысяч километров в час. По словам доктора Иена Виттакера из Ноттингемского Трентского университета, на орбите сейчас находится более 36 тысяч объектов размером минимум с мобильный телефон, и их количество стремительно растет.

Ученый предупреждает, что даже небольшой обломок может представлять угрозу жизни астронавтов или разрушить оборудование. Он призвал компании, в частности SpaceX, усилить меры по уменьшению количества орбитального мусора.

Напомним, благодаря новейшей печке, доставленной на станцию, шестеро астронавтов, участвующих в миссиях «Шеньчжоу-20» и «Шеньчжоу-21», смогли насладиться горячей, свежеприготовленной пищей.