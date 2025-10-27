Астронавты посадили военный вертолет в заснеженных Альпах: с какой целью

Немецкий военный вертолет Eurocopter EC-135 в Альпах / © Bild

После всего трех недель обучения астронавты Александр Херст и Маттиас Маурер совершили посадку вертолета Бундесвера в заснеженных Альпах. Таким образом астронавты отрабатывают навыки, необходимые для посадки на Луну в рамках миссии «Артемида-3» в 2027 году.

Об этом сообщает Bild.

За штурвалом вертолета был 49-летний Херст, который отрабатывает навыки, необходимые для будущей посадки на Луну. Еще три недели назад у него не было опыта управления этим воздушным судном, а теперь он уверенно приземляет военный Eurocopter EC-135 на обледенелых горных склонах.

Херст и его коллега Маурер (55 лет, участник космической миссии 2021 года) участвуют в совместном проекте Бундесвера и Европейского космического агентства (ESA). В рамках программы «Артемида-3» у одного из астронавтов есть шанс стать первым немцем, который высадится на Луне в 2027 году.

Вертолет используется как лучший способ имитации вертикальной посадки в космосе.

«В конце это ощущалось вполне естественно: уже не думаешь о том, что делаешь, и вдруг садишься на каменную глыбу. То, что мы смогли достичь этого всего за три недели, действительно впечатляет. Но, конечно, это заслуга инструкторов Бундесвера, которые поверили в нас», — рассказал Херст.

Главнокомандующий Бундесвера Карстен Бройер сначала сомневался, стоит ли позволять астронавтам-новичкам управлять военным вертолетом, но решение себя оправдало.

«Это было абсолютно правильное решение. Это опытные люди, перед которыми стоит грандиозная задача — подготовка к миссии, которая может значительно продвинуть нас как человечество и как европейское сообщество», — сказал генерал.

В горных условиях, где нет деревьев, людей или горизонта, астронавты оказались в ситуации, максимально похожей на лунную. Они учились оценивать расстояния интуитивно и полагаться только на приборы.

«Ты влетаешь в ущелье, и инструктор буквально говорит: „Слева все в порядке, у тебя там еще пять метров“. Я смотрю направо — а там тоже всего пять метров. И тут ты точно понимаешь: вот сейчас главное не облажаться», — объяснил Херст.

Когда журналисты спросили, что именно астронавты планируют исследовать на Луне, Маурер ответил: «Многое. Ведь во времена программы „Аполлон“ высаживались только в экваториальной зоне и думали, что Луна сухая и бесполезная. Теперь мы знаем: на полюсах есть вода, следовательно, возможно, органические следы. Они могут дать нам понимание того, как зародилась жизнь на Земле».

В будущем миссии «Артемиды» постепенно будут создавать инфраструктуру на Луне. Цель ESA — построить европейскую исследовательскую базу, подобную научным станциям в Антарктиде, чтобы обеспечить долговременные космические экспедиции.

К слову, китайская миссия Chang’e-6 привезла с обратной стороны Луны сенсационную находку: в образцах лунной пыли обнаружили частицы чрезвычайно редкого метеорита типа CI-хондрит. Это самые влажные метеориты, до 20% массы которых составляет вода. Ученые считают, что CI-хондриты могли сыграть ключевую роль в поставке воды на раннюю Землю и Луну.