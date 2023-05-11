Астронавты впервые вырастят стволовые клетки в космосе: почему это нельзя сделать на Земле

Четверо космических туристов отправятся уже скоро в космос всего на неделю.

В мае 2023 года ученые отправят стволовые клетки в космос, чтобы проверить, как ограниченная гравитация влияет на развитие клеток сердца и мозга.

Об этом пишет Space.

Астронавты частной миссии Axiom Space Ax-2 будут впервые выращивать стволовые клетки на Международной космической станции. Миссию планируют запустить на борту ракеты SpaceX Falcon 9 21 мая из Космического центра Кеннеди в США. Она продлится всего неделю. Команда научных работников прибудет в Космический центр Кеннеди за семь дней до запуска, чтобы подготовить стволовые клетки и загрузить их на космический корабль.

Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) представляют собой тип стволовых клеток, которые могут развиваться в три основные группы клеток, составляющих тело человека. Именно их выращивают участники миссии Ax-2. Эксперимент должен показать, влияет ли низкая гравитация на то, как эти клетки развиваются в другие типы клеток, такие как клетки мозга и сердца.

Производить iPSC на Земле достаточно сложно – частично из-за гравитационных эффектов планеты, которые могут ограничивать рост этих клеток. В средах с низкой гравитацией, таких как МКС, это препятствие надеются устранить.

Напомним, новое исследование помогло французским ученым узнать, из чего состоит ядро. Луны.

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