Астроном NASA разглядел фантастического монстра в созвездии Стрельца: фото

На снимке телескопа Spitzer зафиксирована активная область звездообразования, которая своими очертаниями напоминает силуэт Годзиллы.

Астроном Калифорнийского технологического института Роберт Герт обработал изображение, полученное телескопом Spitzer, в котором подметил сходство с фантастическим монстром из японского фильма о Годзилле.

Смешной коллаж опубликован на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

По словам Герта, он не искал специально этот силуэт на снимках телескопа. “Мне просто пришлось посмотреть на область неба, которую я просматривал уже много раз раньше, но я никогда не увеличивал его масштаб. Иногда кадрирование меняет все. Тогда я увидел глаза и рот, которые кричали – это Годзилла” – рассказал астроном.

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На самом деле на фотографии показана туманность — облако газа и пыли в космосе, где происходит активный процесс звездообразования. За миллиарды лет здесь образовалось несметное количество звезд. В видимом для человеческого глаза свете эта область почти полностью скрыта пылью. Но инфракрасный свет может проникать через облака, открывая скрытые области, подобные этой.

Астроном Калифорнийского технологического института Роберт Герт отвечает за подавляющее большинство общедоступных изображений, созданных на основе данных телескопа Spitzer с момента запуска обсерватории в 2003 году.

Напомним, ранее американским астронавтам на МКС удалось добиться успеха в эксперименте Plant Habitat-04, вырастив на околоземной орбите первые плоды на четырех растениях перца чили.

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