Астроном назвал точную дату прибытия "инопланетного зонда" на Землю

Космос / © Pixabay

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Известный астроном из Гарварда Ави Лоеб выразил серьезное опасение в связи с межзвездным объектом 3I/ATLAS, который мчится сквозь Солнечную систему и может оказаться инопланетным аппаратом. Ученый предполагает, что этот объект может быть не просто наблюдателем, а настоящим космическим зондом — или даже вооруженным кораблем.

Об этом пишет издание Daily Mail

Лоеб уточнил, что если 3I/ATLAS является инопланетным аппаратом, он может достичь Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года. Эта дата базируется на моделировании траектории объекта и его близости к Солнцу в конце октября, когда он будет находиться по другую сторону от Земли — потенциально в зоне скрытого маневрирования.

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По словам Лоеба, 3I/ATLAS имеет ретроградную орбиту — то есть движется против обычного направления других тел в Солнечной системе — и совпадает в плоскости с внутренними планетами, включая Землю. Вероятность случайного совпадения таких траекторий оценивается в всего 0,2%.

Лоеб предупреждает: если этот объект не безопасен, от того, как будет реагировать человечество, зависит потенциальный результат — спасение или катастрофа. «Этот зонд может прийти как спаситель или уничтожитель. Нам следует готовиться к обоим сценариям и проверять, действительно ли интерстелярные объекты на самом деле только камни», — подчеркнул он.

Критики же относятся к таким предположениям со скепсисом. Астроном Крис Линто из Оксфордского университета назвал идею инопланетного зонда «ахинеей на каблуках», считая это пренебрежением к серьезной научной работе, связанной с исследованием 3I/ATLAS.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые предполагают, что загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS, который недавно вошел в Солнечную систему, может быть враждебным инопланетным космическим кораблем, который планирует атаку на Землю уже в ноябре

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