Астрономические события августа 2025: когда ждать звездопады и Черную Луну

Астрономические события августа 2025 — звездопады, планеты и Черная Луна / © ТСН.ua

Реклама

Август традиционно является любимым месяцем для наблюдателей звездного неба, в частности из-за ежегодного звездопада Персеида, пик которого обычно приходится на середину месяца.

В этом году максимум активности — 12 августа. Впрочем, наблюдение 2025 года усложнит яркий лунный свет: почти полнолуние значительно уменьшит количество метеоров, которые можно будет увидеть.

Об этом говорится в материале universemagazine.

Реклама

Однако не только Персеиды стоит ждать этого месяца. В предрассветные часы небо украсит целое созвездие планет: Венера, Юпитер, Меркурий и Сатурн соберутся в одном поле зрения — редкое явление, известное как парад планет. Только Марс будет оставаться на вечернем небе, низко над западным горизонтом.

Особенно интересно будет следить за Сатурном — он становится все более заметным во второй половине ночи. Это отличный шанс увидеть планету с ее кольцами своими глазами. Также в августе наблюдатели получат лучшую возможность увидеть Меркурий — обычно труднодоступную для обозрения планету.

Самым ярким зрелищем станет сближение Венеры и Юпитера — 12 августа эти две яркие планеты сойдутся на небе на минимальном расстоянии, образуя эффектную пару.

Конец августа подарит еще одну изюминку — появление так называемой «Сезонной Черной Луны» 23 августа. Эта фаза новолуния будет способствовать глубокому погружению в космос: звездные скопления, туманности и галактики станут доступнее для наблюдения благодаря темному небу.

Реклама

Основные астрономические события августа 2025 года — календарь

6 августа — Сатурн и Нептун приблизятся на расстояние всего 1°8′ в созвездии Рыб — прекрасный случай увидеть обе планеты в одном поле зрения.

7 августа — Венера достигает максимальной высоты на утреннем небе.

9 августа — полнолуние (максимум в 10:54 по Киеву), лучшие условия для осмотра — ночь с 8 на 9 августа.

12 августа — совпадение двух событий: максимум Персеид и сообщение Венеры с Юпитером (угловое расстояние — всего 0,9°).

13 августа — Луна рядом с Сатурном и Нептуном.

19 августа — Меркурий в самой западной элонгации — лучшее время для его наблюдения.

20 августа — серп старой Луны рядом с Венерой и Юпитером.

23 августа — новолуние (09:06 по Киеву), на этот раз — Сезонная Черная Луна.

Что известно об астрономических явлениях августа

Максимум Персеид (12 августа)

В этом году полная Луна помешает наблюдать более слабые метеоры, но самые яркие все же будут прорываться сквозь лунный свет. Оптимально наблюдать после полуночи, выбрав место с минимальным освещением. Не смотрите прямо на радиант в Персее, чтобы метеоры выглядели длиннее.

Встреча Венеры и Юпитера

Величественное явление — обе планеты помещаются в поле зрения телескопа или бинокля. Наблюдать лучше до рассвета 12 августа. Венера — самый яркий объект, а Юпитер — немного тусклый, но тоже очень заметный. В следующий раз подобное сближение будет в 2026 году, но уже вечером.

Лучшая видимость Меркурия (19 августа)

Благодаря элонгации планета видна в предрассветное время, особенно в середине августа. Удобнее всего смотреть между 5:00 и 5:10 утра по киевскому времени. Меркурий — бледно-желтая «звездочка» низко над горизонтом, но лучше подтвердить его идентификацию с помощью телескопа.

Сезонная Черная Луна (23 августа)

Это третий молодой человек астрономического лета. Сама Луна в этой фазе невидима, но благодаря ее отсутствию с неба исчезает лишний свет, открывается прекрасная возможность для наблюдений галактик и туманностей. В ночном небе особенно эффектно будут смотреться объекты Млечного Пути.

Реклама

Напомним, Персеиды являются одним из самых быстрых и ярких метеорных потоков, наблюдаемых на Земле.

Читайте также: