Астрономы на пороге открытия первых звезд во Вселенной: что это значит для науки

Первые звезды были ключевыми для формирования тяжелых элементов, сегодня встречающихся во Вселенной. Они возникли в первые миллиард лет после Большого взрыва, когда космос был темным и заполненным лишь простейшими химическими элементами.

Десятимиллиарда лет назад, когда после Большого взрыва космос еще был заполнен только водородом и гелием, образовались первые звезды – звезды населения III. Однако их никогда не удавалось увидеть. Теперь ученые, возможно, приблизились к решению этой загадки.

Об этом пишет Science Alert.

Группа международных астрономов под руководством Сэйдзи Фудзимото из Техасского университета в Остине опубликовала исследование, в котором описывается галактика GLIMPSE-16403, существовавшая около 825 миллионов лет после Большого взрыва. Она может содержать следы именно этих первых звезд.

"Эта работа прокладывает четкий путь к открытию первых галактик Pop III", – отмечают исследователи. "Какая бы ни была судьба нынешних кандидатов, методы, разработанные в этом исследовании, позволят проводить поиски галактик Pop III на протяжении всей эпохи JWST".

Почему звезды населения III так важны?

Первые звезды были ключевыми для формирования тяжелых элементов, сегодня встречающихся во Вселенной. Они возникли в первые миллиард лет после Большого взрыва, когда космос был темным и заполненным лишь простейшими химическими элементами. Лишь при их слиянии в недрах этих звезд образовывались более сложные вещества.

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Предыдущие исследования лишь намекали на их существование – ученые находили косвенные доказательства, но сами звезды так и не удавалось увидеть. Одна из причин состоит в том, что эти светила, по предположениям, были чрезвычайно массивными, а значит, они быстро исчерпали топливо и взорвались, не оставив после себя ничего кроме химических следов в новых поколениях звезд.

Поэтому ученые прилагают огромные усилия, чтобы их найти, используя телескоп JWST – самый мощный инструмент для исследования глубокого космоса.

Как удалось найти возможные следы первых звезд?

Астрономы решили искать галактики, имеющие специфические химические отпечатки, характерные для первых поколений звезд.

Исследуя спектральные данные, ученые обнаружили двух кандидатов, один из которых – GLIMPSE-16403 – отвечал всем критериям для того, чтобы стать лучшим кандидатом на роль "хоста" звезд населения III.

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Однако, чтобы окончательно подтвердить это, потребуются дальнейшие исследования. Определение природы звезд в этой далекой галактике будет крайне сложным из-за колоссальных расстояний, и астрономам придется получить подробные спектральные данные.

Что это значит для науки?

Если гипотеза подтвердится, это станет историческим открытием. Впервые ученые смогут увидеть первые звезды, которые сформировали первые химические элементы и способствовали тому, что Вселенная стала такой, какой мы ее знаем.

"Ровно сто лет назад наш космический горизонт впервые вышел за пределы Млечного Пути, а Андромеда и Треугольник обозначили границы нашего места во Вселенной", – отмечают авторы исследования. Теперь же человечество стоит на пороге открытия древнейших источников света во Вселенной.