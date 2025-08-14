Астрономы нашли древнейшую черную дыру: что о ней известно

Черная дыра / © NASA

Астрономы обнаружили одну из самых древних и отдаленных черных дыр, которая активно растет и перемещает вокруг себя газ со скоростью 3000 км/с. Это открытие, совершенное с помощью космического телескопа Джеймс Вебб (JWST), подтверждает теорию, что сверхмассивные черные дыры могли формироваться значительно быстрее в ранней Вселенной.

Об этом сообщает Sciencealert.

Для обнаружения этой черной дыры, получившей название CAPERS-LRD-z9 , астрономы использовали спектроскопию . Этот метод анализирует свет, исходящий от газа вокруг черной дыры. Когда газ движется, его световые волны изменяют свою длину: становятся краснее, когда удаляются, и более синими, когда приближаются. Эти изменения позволяют ученым вычислить скорость движения газа и подтвердить наличие сверхмассивной черной дыры.

Масса CAPERS-LRD-z9 составляет около 300 миллионов солнечных масс. Для сравнения, черная дыра в центре нашей галактики, Млечный Путь, имеет массу около 4 миллионов солнечных масс. Это означает, что CAPERS-LRD-z9 составляет примерно половину всех звезд в своей галактике.

Ученые выдвигают две основные гипотезы, объясняющие, как эта черная дыра могла вырасти до таких размеров только за первые 500 миллионов лет существования Вселенной:

Начало с большой массы: Черная дыра могла образоваться с начальной массой около 10 000 солнечных масс и расти с максимальной теоретической скоростью (скорость Эддингтона). Быстрый рост: Она могла начаться с гораздо меньшей массы (100 солнечных масс), но росла со скоростью, превышающей теоретические границы, благодаря плотному окружению газа.

Это исследование добавляет важные доказательства в пользу того, что LRD (галактики с диффузным красным светом) были распространенным явлением в ранней Вселенной. Также это открытие помогает расширить наше понимание того, как формировались галактики, включая, возможно, и наш собственный Млечный Путь.

