Астрономы нашли группу карликовых галактик, которые бросают вызов современным моделям Вселенной

Астрономы обнаружили необычное расположение пяти карликовых галактик, которые, к удивлению ученых, образуют почти прямолинейную линию в космосе. Более того, три из этих галактик обращаются в одном направлении, что является еще одной загадкой для ученых.

Об этом сообщило издание Space.

Это открытие противоречит классической модели Лямбда-СDM, которая утверждает, что темная материя вызывает хаотическое формирование галактик, и не предполагает такой упорядоченной структуры.

Согласно этой модели, темная материя, являющаяся невидимой и загадочной формой материи, должна способствовать формированию галактик в случайных направлениях, без значительной упорядоченности. Однако пять галактик, расположенных на расстоянии около 117 млн. световых лет от Земли, оказываются организованными в почти вертикальную линию, бросающую вызов этому представлению.

Ученые также отметили, что три из пяти галактик имеют общее направление вращения. Северные части этих галактик удаляются от нас, а южные приближаются. Это открытие может иметь значение для дальнейших исследований темной материи и процессов формирования галактик в ранней Вселенной.

Ученые выдвигают новую теорию, которая может объяснить странные свойства галактик, которые, кажется, связаны между собой. По их данным, эти галактики могут быть созданы из одного сгустка газа, что противоречит основам популярной модели Лямбда-СDM, которая описывает эволюцию Вселенной с помощью холодной темной материи. Однако проблема состоит в том, что точные расстояния до этих галактик до сих пор не выяснены, поэтому сложно построить четкую трехмерную картину их расположения.

Карликовые галактики / Фото: Space.com

Если эти галактики действительно расположены в одной линии, их существование может быть объяснено так называемой теплой темной материей — гипотетической формой темной материи, отличающейся от холодной темной материи. По словам астрономов, частицы теплой темной материи не слипаются так эффективно, как холодные, что позволяет образовывать галактики из одного газового облака. Это могло привести к тому, что галактики стали более синхронизированными не только по положению, но и по вращению, что объясняет их странную связь. Однако доказательств существования теплой темной материи пока не обнаружено.

Напомним, ученые нашли способ выявлять астероиды, которые могут уничтожить Землю.

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