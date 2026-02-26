Астрономы нашли «копию» Солнца: чем она удивила ученых

Свечение астросферы, окружающей молодую солнцеподобную звезду HD 61005 / © NASA

Космическая рентгеновская обсерватория NASA впервые зафиксировала четкое рентгеновское изображение астросферы вокруг молодой звезды, похожей на Солнце. Наблюдения позволяют лучше понять, какой могла быть наша Солнечная система в начале своего существования.

Об этом сообщило издание Space.com.

Речь идет о звезде HD 61005, расположенной примерно в 120 световых годах от Земли. По массе и температуре она похожа на Солнце, однако значительно моложе — ее возраст оценивают в около 100 миллионов лет. Для сравнения, нашему светилу — 4,6 миллиарда лет.

Наблюдения осуществили с помощью рентгеновской обсерватории Chandra NASA. Астрономы обнаружили вокруг звезды огромный пузырь горячего газа — так называемую астросферу. Она формируется в результате столкновения мощного звездного ветра с окружающим межзвездным газом и пылью. Подобную структуру имеет и наше Солнце — ее называют гелиосферой, и именно она частично защищает Солнечную систему от галактических космических лучей.

По данным NASA, это первое рентгеновское подтверждение существования астросферы у звезды, похожей на Солнце. Рентгеновское излучение возникает там, где быстрые частицы звездного ветра взаимодействуют с более холодной межзвездной средой. Именно это слабое, протяженное сияние и позволило обнаружить контур пузыря.

Исследователи установили, что звездный ветер HD 61005 примерно в три раза быстрее современного солнечного и формирует астросферу, которая почти в 25 раз плотнее. К тому же окружающая межзвездная среда вокруг этой звезды примерно в тысячу раз плотнее. Это усиливает взаимодействие и делает рентгеновский сигнал достаточно ярким для наблюдения.

Ведущий автор исследования Кэри Лиссе из Университета Джонса Хопкинса отметил, что новые данные помогают понять, как менялось Солнце в течение миллиардов лет и как его ветер взаимодействовал с галактической средой.

Астрономы дали HD 61005 неофициальное название «the Moth» («Моль») из-за крыловидной формы ее диска обломков, который хорошо виден в инфракрасном диапазоне. Изучение ее астросферы позволяет оценить, как сильный звездный ветер молодого Солнца мог влиять на формирование планет и условия для зарождения жизни.

Напомним, ранее изотопные аномалии в глубоких породах заставили ученых пересмотреть старые теории. Речь идет о возможной утечке вещества из ядра Земли.