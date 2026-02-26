- Дата публикации
Астрономы нашли «копию» Солнца: чем она удивила ученых
NASA зафиксировало гигантский пузырь горячего газа вокруг молодой звезды, похожей на Солнце.
Космическая рентгеновская обсерватория NASA впервые зафиксировала четкое рентгеновское изображение астросферы вокруг молодой звезды, похожей на Солнце. Наблюдения позволяют лучше понять, какой могла быть наша Солнечная система в начале своего существования.
Об этом сообщило издание Space.com.
Речь идет о звезде HD 61005, расположенной примерно в 120 световых годах от Земли. По массе и температуре она похожа на Солнце, однако значительно моложе — ее возраст оценивают в около 100 миллионов лет. Для сравнения, нашему светилу — 4,6 миллиарда лет.
Наблюдения осуществили с помощью рентгеновской обсерватории Chandra NASA. Астрономы обнаружили вокруг звезды огромный пузырь горячего газа — так называемую астросферу. Она формируется в результате столкновения мощного звездного ветра с окружающим межзвездным газом и пылью. Подобную структуру имеет и наше Солнце — ее называют гелиосферой, и именно она частично защищает Солнечную систему от галактических космических лучей.
По данным NASA, это первое рентгеновское подтверждение существования астросферы у звезды, похожей на Солнце. Рентгеновское излучение возникает там, где быстрые частицы звездного ветра взаимодействуют с более холодной межзвездной средой. Именно это слабое, протяженное сияние и позволило обнаружить контур пузыря.
Исследователи установили, что звездный ветер HD 61005 примерно в три раза быстрее современного солнечного и формирует астросферу, которая почти в 25 раз плотнее. К тому же окружающая межзвездная среда вокруг этой звезды примерно в тысячу раз плотнее. Это усиливает взаимодействие и делает рентгеновский сигнал достаточно ярким для наблюдения.
Ведущий автор исследования Кэри Лиссе из Университета Джонса Хопкинса отметил, что новые данные помогают понять, как менялось Солнце в течение миллиардов лет и как его ветер взаимодействовал с галактической средой.
Астрономы дали HD 61005 неофициальное название «the Moth» («Моль») из-за крыловидной формы ее диска обломков, который хорошо виден в инфракрасном диапазоне. Изучение ее астросферы позволяет оценить, как сильный звездный ветер молодого Солнца мог влиять на формирование планет и условия для зарождения жизни.
