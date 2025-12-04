Астрономы нашли "невозможную" галактику: этот двойник Млечного Пути вообще не должен бы существовать

Галактика Алакнанда (на вставке) на снимке, сфокусированном на скоплении Abell 2744. / © NASA

Наша родная галактика , Млечный Путь, формировалась миллиарды лет (точнее — 13,6 млрд), чтобы приобрести свою величественную спиральную форму. Поэтому ученые были ошеломлены, когда заглянули в далекое прошлое Вселенной и увидели там почти точную, хотя и меньшую копию нашего «звездного дома». Эта находка заставляет ученых переписывать учебники по астрономии, ведь согласно действующим теориям такой объект просто не мог успеть сформироваться так быстро.

Об этом пишет IFLScience со ссылкой на исследования в журнале Astronomy&Astrophysics.

«Алакнанда»: благоустроенная красота среди хаоса

Обычно галактики, которые мы видим в ранней Вселенной, напоминают бесформенные «ляпки» или хаотические скопления газа и звезд. Но объект, найденный индийскими астрономами Раши Джайн и Йогешем Вададекаром, выглядит удивительно аккуратно и благоустроенно. Галактику назвали Алакнанда - в честь гималайской реки, которая является вторым притоком Ганга, протекающим рядом с Мандакини. Мандакини также является названием Млечного Пути на хинди, поэтому это название очень подходит для новой галактики.

Она существовала уже через 1,5 млрд лет после Большого взрыва. Несмотря на такой «детский» по космическим меркам возраст, у Алакнанда уже есть четкое ядро и два роскошных спиральных рукава. Хотя ее диаметр составляет всего 30 000 световых лет (что втрое меньше Млечного Путь), ее структура свидетельствует о зрелости, которую раньше приписывали исключительно объектам, которые эволюционировали значительно дольше. Это означает, что процессы приведения в порядок в космосе могут происходить значительно эффективнее, чем мы думали.

Безумные темпы рождения звезд

Алакнанда не просто хороша, она еще и очень продуктивна. Ученые подсчитали, что эта галактика находится в фазе интенсивного звездообразования. Она рождает новые светила в 20 раз быстрее, чем наш Млечный Путь сегодня – около 63 солнечных масс ежегодно.

Моделирование показало, что половина всех ее звезд сформировалась за невероятно короткий срок — всего 200 миллионов лет. То, как этой галактике удалось так быстро накопить материю (эквивалент 16 миллиардов солнц) и организовать ее в идеальный диск, остается загадкой. Это открытие заставляет астрономов пересмотреть теории о том, как именно газ превращается в величественные спиральные структуры.

