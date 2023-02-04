Астрономы нашли новую планету, которая может быть пригодна для жизни

Астрономы обнаружили новую скалистую планету, имеющую благоприятные условия для возникновения жизни. Она расположена в 31 световом году от нас.

Об этом пишет Science Alert.

Планета под названием Wolf 1069 b вращается в зоне своей звезды – это область, где может находиться жидкая вода на поверхности. А значит, на такой планете гипотетически может существовать жизнь.

Планета совершает полный оборот вокруг своей звезды за 15,6 дня и расположена в 15 раз ближе к ней, чем Земля к Солнцу.

Поэтому на поверхности Wolf 1069 b могло быть слишком жарко, но она вращается вокруг красного карлика, который намного холоднее Солнца. Новая планета получает около 65% излучения, достигающего Земли от Солнца.

Wolf 1069b похожа на Меркурий и, вероятно, имеет температуру около -23°С. Это слишком холодно для жидкой воды, но без атмосферы жидкая вода все равно превратилась бы в пар.

Напомним, исследователи Космического агентства США обнаружили планету размером с вращающуюся вокруг звезды Землю.

Совпадение трех астрономических явлений: как это будет влиять на самочувствие

Читайте также: