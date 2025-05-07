Астрономы нашли новые следы жизни во Вселенной: что такое суперземли

Что такое суперземли | / © Associated Press

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Астрономы выяснили, что суперземли — планеты, похожие на Землю, но большие по размеру — гораздо более распространены во Вселенной, чем считалось ранее. Это открытие явилось результатом масштабного исследования с использованием телескопов KMTNet, применявших метод гравитационного микролинзирования. Именно он позволяет обнаруживать вращающиеся экзопланеты на значительном расстоянии от своих звезд.

Об этом рассказывают "Новости Info".

Обнаружено, что некоторые суперземли имеют орбиты, подобные Юпитеру, и само микролинзирование позволило оценить: примерно каждая третья звезда в Галактике может иметь такую планету с широкой орбитой. Это значительно изменяет представление о распространенности планет земного типа в космосе.

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Ярким примером является открытие планеты OGLE-2016-BLG-0007 — суперземли с массой вдвое больше Земли, чья орбита превышает размеры орбиты Сатурна.

Это открытие также позволило разделить известные экзопланеты на две категории: суперземли и планеты, подобные Нептуну, и газовые гиганты вроде Юпитера и Сатурна. Однако механизмы их формирования до сих пор остаются предметом дискуссий: возникли ли они вследствие гравитационной нестабильности или из-за аккреции газа — еще предстоит выяснить.

Хотя из более 5500 известных экзопланет только 237 открыто методом микролинзирования, именно этот метод открывает путь к исследованию далеких, редких планет. Успех стал возможным благодаря международному сотрудничеству и сети телескопов в Южной Африке, Чили и Австралии, а также передовым камерам, разработанным в Университете штата Огайо.

Ученые уверены: дальнейшее усовершенствование технологий позволит еще лучше понять историю формирования планетных систем и устройство Вселенной.