Астрономы нашли редкую группу карликовых галактик, которые "общаются" между собой

Астрономы обнаружили чрезвычайно редкую группу из пяти карликовых галактик, которые находятся во взаимодействии друг с другом на расстоянии примерно 117 миллионов световых лет от Земли.

Результаты этого открытия были опубликованы 19 ноября в журнале The Astrophysical Journal Letters, сообщает Daily Mail.

Карликовые галактики, в отличие от обычных, имеют значительно меньшую массу и светимость, поскольку содержат всего несколько миллиардов звезд, в то время как в стандартных галактиках их сотни миллиардов.

Недавно открытые галактики имеют голубой цвет, богаты газом и активно формируют новые звезды. Их обозначили как D1, D2, D3, D4 и D5. Особое внимание привлекли галактики D3 и D4, которые демонстрируют признаки приливных взаимодействий – их гравитационные силы влияют друг на друга, изменяя формы галактик.

Группа карликовых галактик, обозначенных как D1–D5, чрезвычайно редка. / Фото: Daily Mail

В результате этих взаимодействий у галактик D3 и D4 образовались так называемые "приливные хвосты" — длинные вытянутые области, состоящие из звезд и межзвездного газа, простирающиеся от точек их взаимного воздействия.

Карликовые галактики очень редко встречаются в группах. По данным исследований, менее пяти процентов таких галактик есть у соседей. Вероятность того, что одна карликовая галактика будет находиться вблизи еще четырех, составляет менее 0,004%.

Несмотря на очень низкие шансы, исследователи отметили:

"Мы идентифицировали уникальную группу карликовых галактик, все пять членов которой расположены вдоль прямой линии на небесной плоскости, а три из них имеют одинаковое направление вращения".

Открытие этой уникальной группы карликовых галактик заставляет учёных пересматривать общепринятые представления о формировании и эволюции Вселенной. Группа исследователей из Университета Йонсе в Сеуле (Южная Корея) обнаружила эту редкую группу, анализируя данные различных астрономических наблюдений, создающих детальные карты дальнего космоса.

Исследователи оценили общую динамическую массу группы примерно в 60,2 млрд солнечных масс. Индивидуальная масса галактик значительно варьируется: самая большая из них, D2, имеет звездную массу около 275 миллионов солнечных масс, тогда как самая маленькая, D4, всего 14,7 миллионов. Для сравнения, масса нашей галактики, Млечного Пути, составляет около 1,5 триллиона солнечных масс.

Особой уникальностью этой группы является его геометрия: пять галактик выровнены почти по прямой линии, а три из них вращаются в одном направлении. Такая конфигурация противоречит господствующей космологической модели Лямбда-холодной темной материи (ΛCDM), предусматривающей хаотическую группу галактик.

"Почему у них одинаковое вращение? — это серьезный вопрос, который не объясняется моделью ΛCDM", — отметил ведущий автор исследования Санджая Паудель в комментарии для Space.com.

Исследователи предполагают, что эти галактики могли образоваться из одного облака газа, что еще больше усложняет вопрос соответствия модели ΛCDM. Однако пока остается неизвестным, является ли эта группа физической реальностью или случайным проекционным совпадением.

Также читайте Ученые обнаружили условия для существования жизни под поверхностью Марса

Дальнейшее изучение этих пяти галактик может пролить свет на процессы формирования и развития карликовых галактик. Ученые считают, что такие объекты создавались под влиянием гравитации на ранних стадиях формирования больших галактик или во время столкновений, выбрасывающих вещество в космос.

Карликовые галактики имеют решающее значение для понимания эволюции галактик. Многие, особенно "неправильные" формы, напоминают первобытные галактики ранней Вселенной, позволяя исследователям заглянуть в его космологическую историю.

Для сравнения, более 20 карликовых галактик обращаются вокруг Млечного Пути, но они расположены отдельно друг от друга и не образуют подобных групп.

Напомним, что астрономы недавно сделали уникальное открытие – изолированную карликовую галактику, которая получила прозвище "Еж". Она расположена в 7,8 миллиона световых лет от нашей планеты и является наиболее изолированной из всех известных галактик.