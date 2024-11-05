Астрономы нашли в далеком космосе "прожорливую" черную дыру

Это открытие ставит под вопрос представление о формировании массивных черных дыр в ранней Вселенной.

Ученые открыли сверхмассивную черную дыру в центре далекой галактики LID-568. Она поглощает окружающую материю со скоростью, которая в 40 раз превышает предельный уровень, известный как предел Эддингтона.

Об этом сообщил ресурс ScienceAlert.

Черная дыра, которую исследователи окрестили "обжорой", расположена в центре галактики LID-568. Ее ненасытность в 40 раз превышает предварительные представления о возможной скорости роста черных дыр.

Ученые предполагают, что ранние сверхмассивные черные дыры могли формироваться не только из коллапсирующих звезд, но и из гигантских сгустков газа. Открытие этой "супер-эддингтонской" черной дыры подтверждает, что определенные черные дыры могут быстро набирать массу во время одного эпизода быстрого поглощения.

Напомним, астронавт NASA показал полярное сияние над Землей с высоты 400 километров. На кадре из космоса зафиксированы также полосы огней городов в Северной Америке, над которыми пролетала МКС.

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