Астрономы нашли за Нептуном возможную девятую планету Солнечной системы

Художественное представление. Фото: Калифорнийский технологический институт

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Данные из древних инфракрасных телескопов могут указывать на существование гипотетической девятой планеты. Исследователи из Национального университета Цинхуа (Тайвань) проанализировали наблюдения спутников IRAS (1983) и AKARI (2005-2011) и обнаружили слабый движущийся объект в предполагаемой зоне ее расположения.

Об этом сообщило издание ZMEScience.

Это неизвестное тело, вероятно, имеет массу от 7 до 17 земных и находится на расстоянии 500-700 астрономических единиц от Солнца. Его орбита может быть настолько вытянутой, что один оборот занимает около 10 000 лет.

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Однако научное сообщество остается осторожным. Майкл Браун, автор оригинальной гипотезы о девятой планете, указывает, что орбита этого объекта не соответствует его расчетам. Кроме того, данные IRAS и AKARI слишком старые для точных выводов.

«Это несоответствие не означает, что ее нет, но это означает, что это не девятая планета. Я не думаю, что эта планета могла бы повлиять на Солнечную систему, которую мы, как нам кажется, наблюдаем», — заявил Браун.

В 2024 году к ним присоединится обсерватория Вера Рубин, которая сможет сканировать все южное небо еженедельно. Если девятая планета существует, ее должны обнаружить — или же окончательно исключить эту возможность.

Напомним, ученые впервые зафиксировали активное подводное извержение.