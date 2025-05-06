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- Наука и IT
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Астрономы нашли за Нептуном возможную девятую планету Солнечной системы
Астрономы обнаружили объект, который может оказаться девятой планетой. Его орбита простирается на сотни астрономических единиц.
Данные из древних инфракрасных телескопов могут указывать на существование гипотетической девятой планеты. Исследователи из Национального университета Цинхуа (Тайвань) проанализировали наблюдения спутников IRAS (1983) и AKARI (2005-2011) и обнаружили слабый движущийся объект в предполагаемой зоне ее расположения.
Об этом сообщило издание ZMEScience.
Это неизвестное тело, вероятно, имеет массу от 7 до 17 земных и находится на расстоянии 500-700 астрономических единиц от Солнца. Его орбита может быть настолько вытянутой, что один оборот занимает около 10 000 лет.
Однако научное сообщество остается осторожным. Майкл Браун, автор оригинальной гипотезы о девятой планете, указывает, что орбита этого объекта не соответствует его расчетам. Кроме того, данные IRAS и AKARI слишком старые для точных выводов.
«Это несоответствие не означает, что ее нет, но это означает, что это не девятая планета. Я не думаю, что эта планета могла бы повлиять на Солнечную систему, которую мы, как нам кажется, наблюдаем», — заявил Браун.
В 2024 году к ним присоединится обсерватория Вера Рубин, которая сможет сканировать все южное небо еженедельно. Если девятая планета существует, ее должны обнаружить — или же окончательно исключить эту возможность.
Напомним, ученые впервые зафиксировали активное подводное извержение.