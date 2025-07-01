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- Наука и IT
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Астрономы нашли "замороженную" галактику, не менявшуюся миллиарды лет
KiDS J0842+0059 – редкая реликтовая галактика, которая оставалась неизменной более 7 миллиардов лет.
Астрономы обнаружили галактику, которая оставалась почти неизменной на протяжении 7 миллиардов лет — настоящая "космическая окаменелость", дающая уникальное представление о ранних этапах эволюции Вселенной.
Об этом говорит Space.com.
Речь идет о галактике KiDS J0842+0059, расположенной примерно в 3 миллиардах световых лет от Земли. Она стала объектом пристального изучения благодаря своим исключительным свойствам: компактной структуре, отсутствию звездообразования на протяжении большей части существования и почти полному отсутствию изменений, вызванных столкновениями с другими галактиками. Именно эти характеристики позволяют считать ее "реликтовой" - капсулой времени, сохранившейся до наших дней.
"Мы обнаружили идеально сохранившуюся галактику - археологическую находку, которая помогает понять, как формировались первые массивные галактики", - рассказал руководитель исследования, научный сотрудник Национального института астрофизики (INAF). "Такие объекты - как динозавры среди галактик. Их изучение проливает свет на условия, в которых формировалась Вселенная".
Галактика была впервые идентифицирована еще в 2018 году в рамках обзора Kilo Degree Survey (KiDS). Дальнейшие наблюдения с использованием Очень Большого Телескопа (VLT) и его инструмента X-Shooter подтвердили, что KiDS J0842+0059 имеет звездную массу около 100 миллиардов масс Солнца, но по размерам значительно компактнее, чем большинство галактик с аналогичной массой.
Чтобы уточнить структуру объекта, команда использовала адаптивную оптическую систему Большого бинокулярного телескопа (LBT), что позволило получить изображения в 10 раз четче начальных. Благодаря этому ученые смогли убедиться, что KiDS J0842+0059 действительно сохранила первоначальную компактность и не претерпела значительных изменений — а значит, настоящая реликтовая галактика.
"Это первый случай, когда мы получили столь качественные изображения реликтовой галактики на таком большом расстоянии", - объяснила исследовательница Кдяр Спина.
Ученые сравнивают KiDS J0842+0059 с другой подобной галактикой — NGC 1277, которая находится гораздо ближе к Земле, в скоплении Персея. Оба объекта показывают, что некоторые галактики могут очень быстро формироваться, оставаясь компактными и изолированными от космических столкновений в течение миллиардов лет.
"Релектовые галактики позволяют нам реконструировать этапы формирования ядер современных гигантских галактик, которые впоследствии эволюционировали из-за поглощения меньших структур", - отметил астрофизик Франческо Тортора. “Благодаря телескопам нового поколения мы можем глубже проникать в историю Вселенной”.
В дальнейшем исследователи планируют изучать еще больше таких галактик, в частности с помощью новейшего космического телескопа Евклид, который предоставит беспрецедентные данные о ранних структурах во Вселенной.