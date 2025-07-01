Астрономы нашли "замороженную" галактику, не менявшуюся миллиарды лет

Иллюстрация недавно обнаруженной экзопланеты газового гиганта с широкой орбитой. / © Фото из открытых источников

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Астрономы обнаружили галактику, которая оставалась почти неизменной на протяжении 7 миллиардов лет — настоящая "космическая окаменелость", дающая уникальное представление о ранних этапах эволюции Вселенной.

Об этом говорит Space.com.

Речь идет о галактике KiDS J0842+0059, расположенной примерно в 3 миллиардах световых лет от Земли. Она стала объектом пристального изучения благодаря своим исключительным свойствам: компактной структуре, отсутствию звездообразования на протяжении большей части существования и почти полному отсутствию изменений, вызванных столкновениями с другими галактиками. Именно эти характеристики позволяют считать ее "реликтовой" - капсулой времени, сохранившейся до наших дней.

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"Мы обнаружили идеально сохранившуюся галактику - археологическую находку, которая помогает понять, как формировались первые массивные галактики", - рассказал руководитель исследования, научный сотрудник Национального института астрофизики (INAF). "Такие объекты - как динозавры среди галактик. Их изучение проливает свет на условия, в которых формировалась Вселенная".

Галактика была впервые идентифицирована еще в 2018 году в рамках обзора Kilo Degree Survey (KiDS). Дальнейшие наблюдения с использованием Очень Большого Телескопа (VLT) и его инструмента X-Shooter подтвердили, что KiDS J0842+0059 имеет звездную массу около 100 миллиардов масс Солнца, но по размерам значительно компактнее, чем большинство галактик с аналогичной массой.

Реликтовая галактика KiDS J0842+0059, наблюдаемая с помощью VST в рамках обзора KiDS. / © Фото из открытых источников

Чтобы уточнить структуру объекта, команда использовала адаптивную оптическую систему Большого бинокулярного телескопа (LBT), что позволило получить изображения в 10 раз четче начальных. Благодаря этому ученые смогли убедиться, что KiDS J0842+0059 действительно сохранила первоначальную компактность и не претерпела значительных изменений — а значит, настоящая реликтовая галактика.

"Это первый случай, когда мы получили столь качественные изображения реликтовой галактики на таком большом расстоянии", - объяснила исследовательница Кдяр Спина.

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Ученые сравнивают KiDS J0842+0059 с другой подобной галактикой — NGC 1277, которая находится гораздо ближе к Земле, в скоплении Персея. Оба объекта показывают, что некоторые галактики могут очень быстро формироваться, оставаясь компактными и изолированными от космических столкновений в течение миллиардов лет.

"Релектовые галактики позволяют нам реконструировать этапы формирования ядер современных гигантских галактик, которые впоследствии эволюционировали из-за поглощения меньших структур", - отметил астрофизик Франческо Тортора. “Благодаря телескопам нового поколения мы можем глубже проникать в историю Вселенной”.

В дальнейшем исследователи планируют изучать еще больше таких галактик, в частности с помощью новейшего космического телескопа Евклид, который предоставит беспрецедентные данные о ранних структурах во Вселенной.