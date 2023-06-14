Астрономы нашли звезду, превращающуюся в гигантский алмаз

Ученые говорят, что процесс превращения в алмаз может занять много времени.

Астрономы обнаружили звезду, которая находится в процессе кристаллизации и впоследствии превратится в огромный алмаз.

Издание Space сообщает, что ученые ей имя HD 190412 C.

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Сообщается, что звезда расположена в 104 световых годах от Земли. Возраст открытого небесного тела составляет примерно 4,2 млрд. лет. Она уже сожгла большую часть своего топлива и является белым карликом в процессе разрушения. Звезд такого типа, ядро которых состоит из металлического кислорода и углерода, процесс охлаждения, следующий за коллапсом, приведет к превращению в алмаз огромного размера.

Вместе с тем ученые говорят, что этот процесс может занять много времени — примерно один квадриллион лет, в то время как весь возраст Вселенной составляет 13,6 млрд лет.

Ученые заявили, что звезда находится на ранних стадах превращения в огромный алмаз. Температура звезды составляет 6300 градусов Цельсия — именно это ставит ее в диапазон кристаллизации.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, сколько на самом деле весит Млечный Путь.

Кроме того, мы ранее информировали, что астрономы впервые зафиксировали гигантские черные дыры на грани столкновения.

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